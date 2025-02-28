Трендові кольори лаку на весну-2025 — топ-5 відтінків

Ніжний манікюр. Фото: Freepik

Весна — це час, коли природа оживає, а разом із нею хочеться освіжити й власний стиль. Ідеальний варіант — експериментувати з кольорами манікюру. Натхнення можна знайти будь-де: у кавовій піні ранкового капучино, у сяйві дорогоцінних каменів чи навіть у швидкісному спорткарі. Цього року в тренді яскраві, ніжні та природні відтінки, які ідеально доповнюють весняний настрій.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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Пристрасний червоний

Червоний колір — поза часом, але цього сезону він став справжньою сенсацією. Усе почалося з приголомшливих новин у світі автоспорту: Льюїс Гамільтон приєднався до Ferrari, і відтінок легендарного боліда миттєво став головним кольором року. Він асоціюється зі швидкістю, сміливістю та вогняною пристрастю — і має бездоганний вигляд на нігтях.

Червоний колір. Фото з Instagram

Ніжна кавова піна

Для поціновувачів природної елегантності ідеально підійде "мокко-мус" — теплий карамельний відтінок, що створює ефект другої шкіри. Він дарує рукам доглянутий вигляд і підходить до будь-якого стилю. Легка бежево-кремова палітра в манікюрі — це про витонченість і природність.

Кавовий відтінок у манікюрі. Фото з Instagram

Сонячний настрій

Жовтий — колір щастя і тепла. Він миттєво додає яскравості навіть найпростішому образу. Якщо хочеться чогось свіжого, сміливого і позитивного — цей колір стане найкращим вибором.

Жовтий манікюр. Фото з Instagram

Молочна ніжність

Лаконічний, чистий, універсальний — молочний відтінок має дуже природний вигляд та додає нігтям доглянутого вигляду. Він підходить до всього і гармонійний має вигляд як у повсякденних, так і у святкових образах. Якщо хочеться мінімалізму та елегантності, цей варіант ідеальний.

Молочний манікюр. Фото з Instagram

Перлинне рожеве сяйво

Рожевий з ніжним перламутром — це легкість і грайливість без надмірного блиску. Він додає рукам витонченості та нагадує про дорогоцінні прикраси, які підкреслюють красу, а не затьмарюють її. Ідеальний вибір для тих, хто хоче чогось вишуканого, але не надто помітного.

Рожеві нігті. Фото з Instagram

Цієї весни вибір кольору манікюру — це можливість виразити себе. Від класичної молочної ніжності до вогняного червоного — головне, щоб колір дарував задоволення та піднімав настрій. Час експериментувати та знаходити свій ідеальний відтінок

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