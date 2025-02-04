Что носить весной 2025 — трендовые пальто и куртки

Девушка в пальто. Фото: Freepik

Хорошее пальто — это не просто вещь в гардеробе, а настоящая инвестиция. Если выбрать качественную модель, которая хорошо сидит и изготовлена из долговечного материала, она станет незаменимой частью вашего образа на многие сезоны. Главное — правильный уход.

Новини.LIVE расскажет, на какие пальто и куртки обратить внимание в 2025.

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Выбирая пальто, не спешите — примерьте несколько вариантов, чтобы понять, какой фасон вам подходит. Возможно, классическое шерстяное пальто — не ваш вариант, и лучше подойдет тренч, пуховик или кожаная куртка. И главное правило — лучше одна качественная вещь, чем пять, которые вы не будете носить.

Самые модные модели этого сезона

Классическое шерстяное пальто из шерсти

Если ищете что-то универсальное, это идеальный выбор. Простой крой, четкие плечи, качественная шерсть — такое пальто подойдет и к джинсам, и к вечернему платью. Главное — ухаживать за материалом, ведь ворсинки и пыль быстро оседают на шерсти.

Пальто в трендовом цвете. Фото из Instagram

Бомбер

Этот стиль возвращается в моду снова и снова. Объемные модели, приспущенные плечи, карманы и молнии — все это создает стильный, немного дерзкий образ. Осенью и весной бомбер отлично заменит классическую куртку.

Бомбер. Фото из Instagram

Объемный пуховик

Холодный ветер и минусовая температура — не повод отказываться от стиля. Главное в пуховике — баланс между теплом и удобством: он должен греть, но не выглядеть слишком массивным.

Пуховик. Фото из Instagram

Кожаная куртка из кожи

Вечная классика. Брутальные байкерские модели с металлическими молниями или более мягкие свободные фасоны — выбор зависит от настроения. Главное — качественная кожа или ее стильная эко-альтернатива.

Кожаная куртка. Фото из Instagram

Черное классическое пальто

Если сомневаетесь, какой цвет выбрать — берите черный. Он всегда выглядит дорого и подходит ко всему. Удлиненные модели добавляют элегантности, а фасоны с поясом помогут подчеркнуть талию.

Классическое пальто. Фото из Instagram

Тренч

Эта верхняя одежда давно стала классикой. Хотя тренч ассоциируется с осенью, он отлично подходит и для весны. Если хотите носить его в холодное время, добавляйте теплые слои — свитер или подкладку.

Тренчи. Фото из Instagram

Если хочется выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно, стоит выбирать качественные вещи, которые хорошо сочетаются с другой одеждой. Тогда даже в переменчивую погоду вы будете выглядеть идеально.

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