Що носити навесні 2025 — трендові пальта та куртки

Дівчина в пальто. Фото: Freepik

Гарне пальто — це не просто річ у гардеробі, а справжня інвестиція. Якщо вибрати якісну модель, яка добре сидить і виготовлена з довговічного матеріалу, вона стане незамінною частиною вашого образу на багато сезонів. Головне — правильний догляд.

Новини.LIVE розповість, на які пальто і куртки звернути увагу у 2025.

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Вибираючи пальто, не поспішайте — приміряйте кілька варіантів, щоб зрозуміти, який фасон вам пасує. Можливо, класичне вовняне пальто – не ваш варіант, і краще підійде тренч, пуховик чи шкіряна куртка. І головне правило — краще одна якісна річ, ніж п’ять, які ви не носитимете.

Наймодніші моделі цього сезону

Класичне вовняне пальто

Якщо шукаєте щось універсальне, це ідеальний вибір. Простий крій, чіткі плечі, якісна шерсть – таке пальто пасуватиме і до джинсів, і до вечірньої сукні. Головне — доглядати за матеріалом, адже ворсинки й пил швидко осідають на вовні.

Пальто в трендовому кольорі. Фото з Instagram

Бомбер

Цей стиль повертається у моду знову й знову. Об’ємні моделі, приспущені плечі, кишені та блискавки — все це створює стильний, трохи зухвалий образ. Восени і навесні бомбер чудово замінить класичну куртку.

Бомбер. Фото з Instagram

Об’ємний пуховик

Холодний вітер і мінусова температура – не привід відмовлятися від стилю. Головне у пуховику — баланс між теплом і зручністю: він має гріти, але не виглядати занадто масивним.

Пуховик. Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Вічна класика. Брутальні байкерські моделі з металевими блискавками або більш м’які вільні фасони — вибір залежить від настрою. Головне — якісна шкіра або її стильна еко-альтернатива.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Чорне класичне пальто

Якщо сумніваєтеся, який колір обрати — беріть чорний. Він завжди має дорогий вигляд і пасує до всього. Подовжені моделі додають елегантності, а фасони з поясом допоможуть підкреслити талію.

Класичне пальто. Фото з Instagram

Тренч

Цей верхній одяг давно став класикою. Хоча тренч асоціюється з осінню, він чудово підходить і для весни. Якщо хочете носити його в холодну пору, додавайте теплі шари — светр або підкладку.

Тренчі. Фото з Instagram

Якщо хочеться виглядати стильно і почуватися комфортно, варто обирати якісні речі, що гарно поєднуються з іншим одягом. Тоді навіть у мінливу погоду ви будете мати ідеальний вигляд.

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