Главные тренды весны-лета 2025 — что предлагают дизайнеры

Стильные девушки. Фото: Freepik

Париж в очередной раз подтвердил свой статус модной столицы мира, собрав самых известных дизайнеров на Неделе высокой моды. В этот раз вдохновением стали и классические эпохи, и неожиданные цвета, и даже кинофантастика. Главное в кутюре — это всегда искусство, а не просто бизнес.

В Vogue рассказали, что нового показали на подиумах.

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Женственность, как в старом кино

Романтический силуэт с изящным корсетом снова на пике популярности. Дизайнеры возвращаются к эстетике 50-х, добавляя современные акценты. Среди тех, кто лучше всех воплотил эту тенденцию, — Дэниел Розберри, креативный директор Schiaparelli. Его коллекция — это настоящее исследование архивов великих кутюрье прошлого: от Поля Пуаре до Аззедина Алаи. Элегантность, сдержанность и немножко драматичности — вот что делает эти образы такими захватывающими.

Романтический образ. Фото: Vogue

Горчица в высокой моде

Если раньше этот теплый, сложный оттенок редко встречался в кутюре, то теперь он стал настоящим открытием сезона. Горчичный цвет отлично сочетается с бархатом, шелком и кружевом, создавая глубокие, богатые образы. В коллекциях Elie Saab, Valentino и Georges Hobeika этот оттенок выглядел по-королевски.

Valentino. фото: Vogue

Воздушный эффект

Перья — это всегда вызов для дизайнеров, ведь с ними легко переборщить. Но когда все сделано правильно, получается нечто волшебное. Платья, которые будто парят в воздухе, мерцающие движения при каждом шаге — Dior и Chanel в этом сезоне мастерски показали, как перья добавляют образу легкости и утонченности.

Dior. Фото: Vogue

Дюна-стайл — мода из будущего

Выход второй части "Дюны" не остался без внимания модельеров. В коллекциях Gaurav Gupta и Alexandre Vauthier появились футуристические силуэты, металлический блеск тканей и элементы, напоминающие костюмы из киноэпопеи. Это мода, которая смотрит вперед, но при этом имеет отголоски древних цивилизаций.

Gaurav Gupta, фото: Vogue

Жизнь в розовом цвете

Розовый никуда не исчез — наоборот, его стало еще больше. Легкие, воздушные платья во всех оттенках от пудрового до насыщенной фуксии заполонили подиумы.

Zuhair Murad Фото: Vogue

Дизайнеры будто намекают: в мире хватает забот, так почему бы не добавить немного сказки в свой гардероб? В этой волне розового эскапизма точно нашлось бы место даже для самой Марии-Антуанетты.

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