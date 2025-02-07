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Весна-літо 2025 — які тренди підкорили Тиждень моди

7 лютого 2025 09:19
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Головні тренди весни-літа 2025 — що пропонують дизайнери
Стильні дівчата. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Париж вкотре підтвердив свій статус модної столиці світу, зібравши найвідоміших дизайнерів на Тижні високої моди. Цього разу натхненням стали і класичні епохи, і неочікувані кольори, і навіть кінофантастика. Головне в кутюрі — це завжди мистецтво, а не просто бізнес.

У Vogue розповіли, що нового показали на подіумах.

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Жіночність, як у старому кіно

Романтичний силует із витонченим корсетом знову на піку популярності. Дизайнери повертаються до естетики 50-х, додаючи сучасні акценти. Серед тих, хто найкраще втілив цю тенденцію, — Деніел Розберрі, креативний директор Schiaparelli. Його колекція — це справжнє дослідження архівів великих кутюр’є минулого: від Поля Пуаре до Аззедіна Алаї. Елегантність, стриманість і трошки драматичності — ось що робить ці образи такими захопливими.

Жіночність в одязі завжди буде в пошані
Романтичний образ. Фото: Vogue

Гірчиця у високій моді

Якщо раніше цей теплий, складний відтінок рідко зустрічався у кутюрі, то тепер він став справжнім відкриттям сезону. Гірчичний колір чудово поєднується з оксамитом, шовком і мереживом, створюючи глибокі, багаті образи. У колекціях Elie Saab, Valentino та Georges Hobeika цей відтінок мав королівський вигляд.

Гірчичний колір в одязі має благородний вигляд
Valentino. Фото: Vogue

Повітряний ефект

Пір’я — це завжди виклик для дизайнерів, адже з ним легко переборщити. Але коли все зроблено правильно, виходить щось чарівне. Плаття, які ніби ширяють у повітрі, мерехтливі рухи при кожному кроці — Dior та Chanel цього сезону майстерно показали, як пір’я додає образу легкості та витонченості.

Цього року в моді оригінальний одяг
Dior. Фото: Vogue

Дюна-стайл — мода з майбутнього

Вихід другої частини "Дюни" не залишився поза увагою модельєрів. У колекціях Gaurav Gupta та Alexandre Vauthier з’явилися футуристичні силуети, металічний блиск тканин та елементи, що нагадують костюми з кіноепопеї. Це мода, яка дивиться вперед, але водночас має відгомін давніх цивілізацій.

Дизайнери презентували моду з майбутнього
Gaurav Gupta. Фото: Vogue

Життя в рожевому кольорі

Рожевий нікуди не зник — навпаки, його стало ще більше. Легкі, повітряні сукні у всіх відтінках від пудрового до насиченої фуксії заполонили подіуми.

Рожевий колір в тренді 2025 року
Zuhair Murad. Фото: Vogue

Дизайнери ніби натякають: у світі вистачає турбот, тож чому б не додати трохи казки у свій гардероб? У цій хвилі рожевого ескапізму точно знайшлося б місце навіть для самої Марії-Антуанетти.

Раніше ми писали про те, які вінтажні речі стануть хітами 2025. 

Також ми повідомляли, яку сумку все частіше обирають знаменитості цього сезону. 

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