Универсальные свадебные платья 2025 — носите с чем угодно

Девушка в свадебном платье. Фото: Freepik

Почему бы не использовать свадебное платье не только на саму свадьбу, но и для особых будничных моментов? Такой ход сразу добавляет дню нотку торжественности и магии. Платье, в котором вы празднуете свою годовщину, или стильная модель для повседневной жизни, может стать незабываемым акцентом в вашем гардеробе.

В Vogue рассказали о вещах от украинских брендов, которые доказывают, что свадебное платье — не только для официальной церемонии, но и для жизни.

Читайте также:

Ввиду популярности смешивания стилей и создания аутентичных образов, весна — идеальное время для экспериментов.

Какие образы можно создать со свадебными платьями

Cover Apparel

Если хочется чего-то нестандартного, смело выбирайте свадебное платье, которое соответствует вашему воображению, а не традициям.

Cover Apparel. Фото: Vogue

Выбор за вами — асимметричное мини-платье или белоснежный образ с цветочным принтом. Особенно стильно выглядит сочетание белого платья в бельевом стиле со светлым свитером или кардиганом. Это отличный вариант для весны, когда утро может быть прохладным, а день полон тепла.

My x My. Фото: Vogue

Litkovska

Даже классическое макси-платье может заиграть новыми красками, если добавить к нему черные массивные сапоги или яркие аксессуары.

Litkovska. Фото: Vogue

Экспериментируйте: выбирайте трикотажные модели, смелые мини или полуофициальные варианты. Например, сочетание короткого белого платья с черными колготками и лоферами — это образ, который будет уместен как для свадьбы, так и в уютном баре или на вечеринке.

Кулаковский. Фото: Vogue

Выбирайте то, что отзывается в сердце, и смело разрушайте стереотипы о свадебном гардеробе. Ведь главное — это ваше настроение и желание создавать праздник в любой день.

Ранее мы писали о том, какое платье считается самым модным в 2025 году.

Также мы сообщали, какие платья лучше всего носить именно зимой.