Универсальные свадебные платья 2025 — носите с чем угодно

Свадебные платья, которые потом легко сочетать с любой одеждой
Почему бы не использовать свадебное платье не только на саму свадьбу, но и для особых будничных моментов? Такой ход сразу добавляет дню нотку торжественности и магии. Платье, в котором вы празднуете свою годовщину, или стильная модель для повседневной жизни, может стать незабываемым акцентом в вашем гардеробе.
В Vogue рассказали о вещах от украинских брендов, которые доказывают, что свадебное платье — не только для официальной церемонии, но и для жизни.
Ввиду популярности смешивания стилей и создания аутентичных образов, весна — идеальное время для экспериментов.
Какие образы можно создать со свадебными платьями
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Если хочется чего-то нестандартного, смело выбирайте свадебное платье, которое соответствует вашему воображению, а не традициям.
Выбор за вами — асимметричное мини-платье или белоснежный образ с цветочным принтом. Особенно стильно выглядит сочетание белого платья в бельевом стиле со светлым свитером или кардиганом. Это отличный вариант для весны, когда утро может быть прохладным, а день полон тепла.
Litkovska
Даже классическое макси-платье может заиграть новыми красками, если добавить к нему черные массивные сапоги или яркие аксессуары.
Экспериментируйте: выбирайте трикотажные модели, смелые мини или полуофициальные варианты. Например, сочетание короткого белого платья с черными колготками и лоферами — это образ, который будет уместен как для свадьбы, так и в уютном баре или на вечеринке.
Выбирайте то, что отзывается в сердце, и смело разрушайте стереотипы о свадебном гардеробе. Ведь главное — это ваше настроение и желание создавать праздник в любой день.
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