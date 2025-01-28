Універсальні весільні сукні 2025 — носіть із чим завгодно

Весільні сукні, які потім легко поєднувати з будь-яким одягом
Чому б не використати весільну сукню не тільки на саме весілля, а й для особливих буденних моментів? Такий хід одразу додає дню нотку урочистості та магії. Сукня, в якій ви святкуєте свою річницю, або стильна модель для повсякденного життя, може стати незабутнім акцентом у вашому гардеробі.
У Vogue розповіли про речі від українських брендів, які доводять, що весільна сукня — не тільки для офіційної церемонії, а й для життя.
Зважаючи на популярність змішування стилів і створення автентичних образів, весна — ідеальний час для експериментів.
Які образи можна створити з весільними сукнями
Cover Apparel
Якщо хочеться чогось нестандартного, сміливо обирайте весільну сукню, яка відповідає вашій уяві, а не традиціям.
Вибір за вами — асиметрична мінісукня чи білосніжний образ із квітковим принтом. Особливо стильний має вигляд поєднання білої сукні у білизняному стилі зі світлим светром чи кардиганом. Це чудовий варіант для весни, коли ранок може бути прохолодним, а день сповнений тепла.
Litkovska
Навіть класична максісукня може заграти новими фарбами, якщо додати до неї чорні масивні чоботи або яскраві аксесуари.
Експериментуйте: вибирайте трикотажні моделі, сміливі міні або напівофіційні варіанти. Наприклад, поєднання короткої білої сукні з чорними колготками та лоферами — це образ, який буде доречним як для весілля, так і в затишному барі чи на вечірці.
Обирайте те, що відгукується у серці, і сміливо руйнуйте стереотипи про весільний гардероб. Адже головне — це ваш настрій і бажання створювати свято у будь-який день.
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