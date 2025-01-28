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Весільні сукні, які потім легко поєднувати з будь-яким одягом

28 січня 2025 18:11
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Універсальні весільні сукні 2025 — носіть із чим завгодно
Дівчина у весільній сукні. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Чому б не використати весільну сукню не тільки на саме весілля, а й для особливих буденних моментів? Такий хід одразу додає дню нотку урочистості та магії. Сукня, в якій ви святкуєте свою річницю, або стильна модель для повсякденного життя, може стати незабутнім акцентом у вашому гардеробі. 

У Vogue розповіли про речі від українських брендів, які доводять, що весільна сукня — не тільки для офіційної церемонії, а й для життя.

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Які образи можна створити з весільними сукнями

Cover Apparel

Якщо хочеться чогось нестандартного, сміливо обирайте весільну сукню, яка відповідає вашій уяві, а не традиціям. 

Класичні сукні відійдуть на другий план
Cover Apparel. Фото: Vogue

Вибір за вами — асиметрична мінісукня чи білосніжний образ із квітковим принтом. Особливо стильний має вигляд поєднання білої сукні у білизняному стилі зі світлим светром чи кардиганом. Це чудовий варіант для весни, коли ранок може бути прохолодним, а день сповнений тепла.

Образ в сукні з квітковим принтом завжди доречний
My x My. Фото: Vogue

Litkovska

Навіть класична максісукня може заграти новими фарбами, якщо додати до неї чорні масивні чоботи або яскраві аксесуари. 

Білосніжну сукню можна доповнити стильними аксесуарами
Litkovska. Фото: Vogue

Експериментуйте: вибирайте трикотажні моделі, сміливі міні або напівофіційні варіанти. Наприклад, поєднання короткої білої сукні з чорними колготками та лоферами — це образ, який буде доречним як для весілля, так і в затишному барі чи на вечірці.

Білу сукню можна обіграти по-різному
Kulakovsky. Фото: Vogue

Обирайте те, що відгукується у серці, і сміливо руйнуйте стереотипи про весільний гардероб. Адже головне — це ваш настрій і бажання створювати свято у будь-який день.

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