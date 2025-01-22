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Верхняя одежда, которую носят streetstyle-модницы этой зимой

22 января 2025 18:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Зимние тренды 2025 - верхняя одежда, которая покоряет улицы в этом сезоне
Девушка в стильной верхней одежде. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Зимняя верхняя одежда — это не просто способ согреться, но и главная изюминка каждого образа. Именно от того, какой вариант вы выберете, зависит общее настроение вашего стиля: будь то непринужденный и повседневный, или изысканный и праздничный. Все может изменить всего одна деталь.

Об этом пишет Elle.

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В холодное время большинство из нас отдают предпочтение проверенной классике — длинным пальто и теплым пуховикам. Пальто прекрасно подходят к элегантным платьям и костюмам, тогда как пуховики стали незаменимыми для спортивных и кэжуал-луков. Но это далеко не все варианты. Зимний гардероб может быть намного интереснее, если добавить немного смелости и экспериментов.

Пуховики можно комбинировать разным образом в образе
Стильный образ с пуховиком. Фото: Elle

Одним из фаворитов этой зимы стали дубленки. Они сочетают стиль и практичность, ведь не только выглядят эффектно, но и обеспечивают тепло даже в морозную погоду. Эти кожаные модели с мехом легко заменят привычный пуховик.

Самыми популярными стали оверсайз-дубленки средней длины, но короткие или удлиненные варианты тоже не останутся без внимания. Их можно носить с джинсами, брюками или юбками миди — идеальный выбор для ежедневных прогулок или встреч.

Дубленки уверенно закрепились в трендах 2025
Дубленка. Фото: Elle

Экошубы тоже завоевали сердца модниц. Если дизайнеры предлагают элегантные белые или яркие варианты, то streetstyle диктует свои правила: фаворитами стали шубы в винтажном стиле — в шоколадных оттенках или модном цвете Mocha Mousse. Такие модели легко комбинируются с любыми вещами в гардеробе, добавляя образу уюта и шарма.

Экошубы популярны этой зимой
Экошубы. Фото: Elle

А на теплые зимние дни, когда уже чувствуется дыхание весны, можно выбирать более легкие варианты: объемные бомберы, утилитарные куртки, стеганые модели или замшевые вещи, которые были трендовыми в прошлом сезоне. Они добавят свежести образу и не дадут вам перегреться в более мягкую погоду.

Не бойтесь экспериментировать с зимним гардеробом. Даже один новый элемент может полностью изменить ваш стиль, сделав его еще более интересным и неповторимым.

Ранее мы писали о том, какая верхняя одежда будет в тренде весной 2025 года.

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