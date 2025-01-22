Зимові тренди 2025 — верхній одяг, який підкорює вулиці цього сезону

Дівчина в стильному верхньому одязі. Фото: Freepik

Зимовий верхній одяг — це не просто спосіб зігрітися, але й головна родзинка кожного образу. Саме від того, який варіант ви оберете, залежить загальний настрій вашого стилю: чи то невимушений і повсякденний, чи вишуканий і святковий. Усе може змінити лише одна деталь.

Про це пише Elle.

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У холодну пору більшість із нас віддають перевагу перевіреній класиці — довгим пальтам і теплим пуховикам. Пальта чудово підходять до елегантних суконь і костюмів, тоді як пуховики стали незамінними для спортивних і кежуал-луків. Але це далеко не всі варіанти. Зимовий гардероб може бути набагато цікавішим, якщо додати трохи сміливості й експериментів.

Стильний образ з пуховиком. Фото: Elle

Одним із фаворитів цієї зими стали дублянки. Вони поєднують стиль і практичність, адже не тільки мають ефектний вигляд, а й забезпечують тепло навіть у морозну погоду. Ці шкіряні моделі з хутром легко замінять звичний пуховик.

Найпопулярнішими стали оверсайз-дублянки середньої довжини, але короткі або подовжені варіанти теж не залишаться поза увагою. Їх можна носити з джинсами, штанами чи спідницями міді — ідеальний вибір для щоденних прогулянок або зустрічей.

Дублянка. Фото: Elle

Екошуби теж завоювали серця модниць. Якщо дизайнери пропонують елегантні білі або яскраві варіанти, то streetstyle диктує свої правила: фаворитами стали шуби у вінтажному стилі — у шоколадних відтінках чи модному кольорі Mocha Mousse. Такі моделі легко комбінуються з будь-якими речами в гардеробі, додаючи образу затишку і шарму.

Екошуби. Фото: Elle

А на теплі зимові дні, коли вже відчувається подих весни, можна вибирати легші варіанти: об’ємні бомбери, утилітарні куртки, стьобані моделі або замшеві речі, які були трендовими минулого сезону. Вони додадуть свіжості образу і не дадуть вам перегрітися в більш м’яку погоду.

Не бійтеся експериментувати із зимовим гардеробом. Навіть один новий елемент може повністю змінити ваш стиль, зробивши його ще цікавішим і неповторним.

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