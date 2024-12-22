Незаменимый эликсир молодости для кожи — готовим медовый скраб дома

Ваша кожа заслуживает этого — рецепт медового скраба для ухода
Натуральные скрабы для кожи — это настоящий подарок для нашего тела. Особенно если они сделаны собственноручно из свежих и полезных ингредиентов. Такие средства не только очищают кожу, но и заботятся о ее здоровье, успокаивают раздражение и насыщают полезными веществами.
Популярный блогер Джесс Бергерон показала, как легко сделать медовый скраб, который станет настоящим бальзамом для кожи.
Его состав настолько естественен, что можно даже не волноваться за безопасность для чувствительной кожи.
Что пригодится для приготовления скраба для кожи
- Свежемолотый овес (овсянка)
Этот ингредиент — настоящий супергерой для кожи. Овсянка содержит авенантрамиды — вещества, которые снимают воспаление, успокаивают зуд и покраснение. Кроме того, липиды в составе овса восстанавливают кожный барьер, борются с сухостью и раздражением.
- Семена льна
Семена богаты альфа-линоленовой кислотой, которая уменьшает воспаление, покраснение и успокаивает зуд. В нем есть аминокислоты, которые поддерживают здоровье кожи, а регулярное использование льна помогает сохранить упругость и гладкость.
- Корень солодки
Это природный успокаивающий компонент, борющийся с воспалением и микробами. Его даже называют "антистрессом для кожи", потому что он мгновенно облегчает зуд.
- Экстракт Готу Колы и масло шиповника
Готу Кола помогает коже быстрее заживать и стимулирует выработку коллагена, что делает ее более упругой и молодой. А масло шиповника наполнено витаминами, успокаивающими кожу и защищающими ее от воздействия внешних факторов.
- Неочищенный мед
Это естественный увлажнитель, уплотняющий кожу, снимающий раздражение и помогающий восстановлению. Его можно наносить даже на самые чувствительные участки.
Как приготовить
В деревянной миске смешайте все ингредиенты. Для сохранения свойств компонентов используйте деревянную ложку.
Пересыпьте полученную смесь в стеклянную банку с герметичной крышкой. Храните скраб в холодильнике.
Как пользоваться
Осторожно наносите скраб на кожу, слегка массируя, 3-4 раза в неделю. Он мягко очищает, успокаивает и увлажняет. После использования вы сразу почувствуете, как кожа становится более гладкой и свежей.
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