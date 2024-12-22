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Ваша кожа заслуживает этого — рецепт медового скраба для ухода

22 декабря 2024 19:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Незаменимый эликсир молодости для кожи — готовим медовый скраб дома
Скраб. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Натуральные скрабы для кожи — это настоящий подарок для нашего тела. Особенно если они сделаны собственноручно из свежих и полезных ингредиентов. Такие средства не только очищают кожу, но и заботятся о ее здоровье, успокаивают раздражение и насыщают полезными веществами.

Популярный блогер Джесс Бергерон показала, как легко сделать медовый скраб, который станет настоящим бальзамом для кожи.

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Его состав настолько естественен, что можно даже не волноваться за безопасность для чувствительной кожи.

Что пригодится для приготовления скраба для кожи

  1. Свежемолотый овес (овсянка)
    Этот ингредиент — настоящий супергерой для кожи. Овсянка содержит авенантрамиды — вещества, которые снимают воспаление, успокаивают зуд и покраснение. Кроме того, липиды в составе овса восстанавливают кожный барьер, борются с сухостью и раздражением.
  2. Семена льна
    Семена богаты альфа-линоленовой кислотой, которая уменьшает воспаление, покраснение и успокаивает зуд. В нем есть аминокислоты, которые поддерживают здоровье кожи, а регулярное использование льна помогает сохранить упругость и гладкость.
  3. Корень солодки
    Это природный успокаивающий компонент, борющийся с воспалением и микробами. Его даже называют "антистрессом для кожи", потому что он мгновенно облегчает зуд.
  4. Экстракт Готу Колы и масло шиповника
    Готу Кола помогает коже быстрее заживать и стимулирует выработку коллагена, что делает ее более упругой и молодой. А масло шиповника наполнено витаминами, успокаивающими кожу и защищающими ее от воздействия внешних факторов.
  5. Неочищенный мед
    Это естественный увлажнитель, уплотняющий кожу, снимающий раздражение и помогающий восстановлению. Его можно наносить даже на самые чувствительные участки.

Как приготовить

В деревянной миске смешайте все ингредиенты. Для сохранения свойств компонентов используйте деревянную ложку.

Пересыпьте полученную смесь в стеклянную банку с герметичной крышкой. Храните скраб в холодильнике.

Скраб для тела можно приготовить самостоятельно
Скраб для тела. Фото: Freepik

Как пользоваться

Осторожно наносите скраб на кожу, слегка массируя, 3-4 раза в неделю. Он мягко очищает, успокаивает и увлажняет. После использования вы сразу почувствуете, как кожа становится более гладкой и свежей.

Раньше мы писали о том, как бороться с морщинами во главе.

Также мы рассказывали о специальном омолаживающем массаже лица.

кожа мода красота тело стиль

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