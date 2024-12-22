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Ваша шкіра заслуговує на це — рецепт медового скрабу для догляду

22 грудня 2024 19:27
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Незамінний еліксир молодості для шкіри — готуємо медовий скраб вдома
Скраб. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Натуральні скраби для шкіри — це справжній подарунок для нашого тіла. Особливо, якщо вони зроблені власноруч зі свіжих і корисних інгредієнтів. Такі засоби не лише очищують шкіру, а й піклуються про її здоров’я, заспокоюють подразнення та насичують корисними речовинами.

Популярна блогерка Джесс Бергерон показала, як легко зробити медовий скраб, який стане справжнім бальзамом для шкіри.

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Його склад настільки природний, що можна навіть не хвилюватися за безпеку для чутливої шкіри.

Що знадобиться для приготування скрабу для шкіри

  1. Свіжозмелений овес (вівсянка)
    Цей інгредієнт справжній супергерой для шкіри. Вівсянка містить авенантраміди — речовини, які знімають запалення, заспокоюють свербіж і почервоніння. Крім того, ліпіди у складі вівса відновлюють шкірний бар’єр, борються із сухістю та подразненням.
  2. Насіння льону
    Насіння багате на альфа-ліноленову кислоту, яка зменшує запалення, почервоніння та заспокоює свербіж. У ньому є амінокислоти, які підтримують здоров’я шкіри, а регулярне використання льону допомагає зберегти пружність і гладкість.
  3. Корінь солодки
    Це природний заспокійливий компонент, який бореться із запаленням та мікробами. Його навіть називають "антистресом для шкіри", бо він миттєво полегшує свербіж.
  4. Екстракт Готу Кола та олія шипшини
    Готу Кола допомагає шкірі швидше загоюватися та стимулює вироблення колагену, що робить її більш пружною та молодою. А олія шипшини наповнена вітамінами, які заспокоюють шкіру та захищають її від впливу зовнішніх чинників.
  5. Неочищений мед
    Це природний зволожувач, який ущільнює шкіру, знімає подразнення та допомагає відновленню. Його можна наносити навіть на найчутливіші ділянки.

Як приготувати

У дерев’яній мисці змішайте всі інгредієнти. Використовуйте дерев’яну ложку, щоб зберегти властивості компонентів.

Пересипте отриману суміш у скляну банку з герметичною кришкою. Зберігайте скраб у холодильнику.

Скраб для тіла можна приготувати самостійно
Скраб для тіла. Фото: Freepik

Як користуватися

Обережно наносьте скраб на шкіру, злегка масажуючи, 3-4 рази на тиждень. Він м’яко очищує, заспокоює та зволожує. Після використання ви одразу відчуєте, як шкіра стає більш гладкою та свіжою.

Раніше ми писали про те, як боротися зі зморшками на чолі.

Також ми розповідали про спеціальний масаж обличчя, який омолоджує. 

шкіра мода краса тіло стиль

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