Что такое японский маникюр — хороша ли это альтернатива гель-лаку

Маникюр. Фото: Freepik

Японский маникюр — это способ ухода за ногтями, который делает их здоровыми, крепкими и блестящими. Он пришел к нам из Японии, где красота всегда сочетается с естественностью и заботой о здоровье.

Сайт Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Главная идея японского маникюра — укрепить ногти без ущерба. Здесь не используются химические средства или агрессивные техники. Вместо этого мастера работают с натуральными материалами, такими как пчелиный воск, масла и минералы. После процедуры ногти выглядят ухоженными, гладкими и блестящими.

Как происходит процедура

Мастер готовит ногти: удаляет кутикулу, придает форму. Наносит специальную пасту полезных веществ и втирает ее в ногтевую пластину с помощью мягкого бафа. Завершает все полировкой пудрой на основе пчелиного воска, которая делает ногти блестящими и гладкими.

Что следует знать перед процедурой

Это салонная услуга, которую сложно сделать дома, ведь требуются специальные средства и опыт мастера. Она занимает больше времени, чем обычный маникюр, потому что включает в себя несколько этапов ухода. Также стоит учитывать, что стоимость японского маникюра выше за обычный из-за натуральных компонентов.

Кроме того, не стоит делать японский маникюр сразу после снятия гель-лака. Дайте ногтям немного времени на восстановление.

Японский маникюр. Фото с Instagram

Виды японского маникюра

Классический подходит всем и делается с использованием рисовой муки и масел.

С минеральными солями — добавляет прочности ногтям благодаря морским водорослям.

Пудровый — создает матовый эффект и скрывает мелкие недостатки.

Шелковый — укрепляет ногти с помощью шелка.

Стеклянный — придает ногтям зеркальный блеск.

Один из вариантов японского маникюра. Фото с Instagram

В целом, японский маникюр идеален для тех, кто хочет здоровые и ухоженные ногти без лишней химии. Однако если ногти очень тонкие или поврежденные, лучше сначала их подлечить.

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