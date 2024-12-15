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Все о японском маникюре — оправдан ли этот модный тренд

15 декабря 2024 19:27
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Что такое японский маникюр — хороша ли это альтернатива гель-лаку
Маникюр. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Японский маникюр — это способ ухода за ногтями, который делает их здоровыми, крепкими и блестящими. Он пришел к нам из Японии, где красота всегда сочетается с естественностью и заботой о здоровье.

Сайт Новини.LIVE расскажет о нем подробнее.

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Главная идея японского маникюра — укрепить ногти без ущерба. Здесь не используются химические средства или агрессивные техники. Вместо этого мастера работают с натуральными материалами, такими как пчелиный воск, масла и минералы. После процедуры ногти выглядят ухоженными, гладкими и блестящими.

Как происходит процедура

  1. Мастер готовит ногти: удаляет кутикулу, придает форму.
  2. Наносит специальную пасту полезных веществ и втирает ее в ногтевую пластину с помощью мягкого бафа.
  3. Завершает все полировкой пудрой на основе пчелиного воска, которая делает ногти блестящими и гладкими.

Что следует знать перед процедурой

Это салонная услуга, которую сложно сделать дома, ведь требуются специальные средства и опыт мастера. Она занимает больше времени, чем обычный маникюр, потому что включает в себя несколько этапов ухода. Также стоит учитывать, что стоимость японского маникюра выше за обычный из-за натуральных компонентов.

Кроме того, не стоит делать японский маникюр сразу после снятия гель-лака. Дайте ногтям немного времени на восстановление.

Японский маниюкр имеет естественный вид на ногтях.
Японский маникюр. Фото с Instagram

Виды японского маникюра

Классический подходит всем и делается с использованием рисовой муки и масел.

С минеральными солями — добавляет прочности ногтям благодаря морским водорослям.

Пудровый — создает матовый эффект и скрывает мелкие недостатки.

Шелковый — укрепляет ногти с помощью шелка.

Стеклянный — придает ногтям зеркальный блеск.

Японский маникюр имеет несколько вариантов дизайна.
Один из вариантов японского маникюра. Фото с Instagram

В целом, японский маникюр идеален для тех, кто хочет здоровые и ухоженные ногти без лишней химии. Однако если ногти очень тонкие или поврежденные, лучше сначала их подлечить.

Раньше мы писали о том, какие могут быть альтернативы маникюру в стиле нюд.

Также мы сообщали, какие есть трендовые варианты маникюра на зиму.

мода маникюр красота уход ногти

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