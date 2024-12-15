Що таке японський манікюр — чи хороша це альтернатива гель-лаку

Манікюр. Фото: Freepik

Японський манікюр — це спосіб догляду за нігтями, який робить їх здоровими, міцними і блискучими. Він прийшов до нас з Японії, де краса завжди поєднується з природністю і турботою про здоров’я.

Сайт Новини.LIVE розповість про нього детальніше.

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Головна ідея японського манікюру — зміцнити нігті без шкоди. Тут не використовують хімічні засоби чи агресивні техніки. Замість цього майстри працюють із натуральними матеріалами, такими як бджолиний віск, масла і мінерали. Після процедури нігті мають доглянутий, гладкий і блискучий вигляд.

Як відбувається процедура

Майстер готує нігті: видаляє кутикулу, надає форму. Наносить спеціальну пасту з корисними речовинами і втирає її в нігтьову пластину за допомогою м’якого бафа. Завершує все поліруванням пудрою на основі бджолиного воску, яка робить нігті блискучими і гладкими.

Що варто знати перед процедурою

Це салонна послуга, яку складно зробити вдома, адже потрібні спеціальні засоби й досвід майстра. Вона займає більше часу, ніж звичайний манікюр, бо включає кілька етапів догляду. Також варто враховувати, що вартість японського манікюру вища за звичайний через натуральні компоненти.

Окрім цього, не варто робити японський манікюр одразу після зняття гель-лаку. Дайте нігтям трохи часу на відновлення.

Японський манікюр. Фото з Instagram

Види японського манікюру

Класичний — підходить усім і робиться з використанням рисового борошна та масел.

З мінеральними солями — додає міцності нігтям завдяки морським водоростям.

Пудровий — створює матовий ефект і приховує дрібні недоліки.

Шовковий — укріплює нігті за допомогою шовку.

Скляний — надає нігтям дзеркального блиску.

Один з варіантів японського манікюру. Фото з Instagram

В цілому, японський манікюр ідеальний для тих, хто хоче здорові й доглянуті нігті без зайвої хімії. Однак, якщо нігті дуже тонкі або пошкоджені, краще спочатку їх підлікувати.

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