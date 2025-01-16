Идеи для черного маникюра — стильный выбор на все случаи жизни

Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik

Черный маникюр уже давно перестал быть чем-то вызывающим и необычным. Теперь это универсальное решение, которое подойдет как для будничного образа, так и для роскошной вечеринки. Его выбирают девушки с разными предпочтениями, ведь он гармонично смотрится и с минималистичными деталями, и с ярким декором.

Новини.LIVE расскажет, какие доступны дизайны для маникюра в черном цвете.

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Маникюр в черном цвете всегда в моде

Для коротких ногтей — минимализм, для длинных — эксперименты

Короткие ноготки идеально сочетаются со сдержанным дизайном: монохромным покрытием или едва заметными акцентами. А вот длинные ногти открывают простор для фантазии — смелые принты, градиенты, золотистые вставки или геометрические узоры делают образ по-настоящему эффектным.

Ногти в черном цвете. Фото из Instagram

Черный и белый — классика, что всегда в моде

Черно-белый маникюр, как черно-белое кино, имеет свой особый шарм. Контрастные рисунки, тонкие линии или абстрактные орнаменты добавляют ногтям стильности. Идеальный вариант для тех, кто ценит элегантность.

Черно-белые ногти. Фото из Instagram

Матовый или глянцевый

Комбинация матового и глянцевого покрытия создает эффект глубины и делает дизайн более интересным. Например, матовый черный маникюр с блестящими акцентами или глянцевым рисунком выглядит изысканно и необычно.

Глянцевые ногти. Фото из Instagram

Смелые сочетания для творческих натур

Для тех, кто любит выделяться, черный цвет можно комбинировать с яркими оттенками: бирюзовым, фуксией, красным или сиреневым. Если хочется чего-то драматичного, красно-черный маникюр — беспроигрышный выбор.

Смелый дизайн маникюра. Фото из Instagram

Главные тренды маникюра в 2025 году

В новом сезоне черный маникюр будет удивлять многообразием техник:

французский маникюр с темными кончиками;

омбре с плавным переходом;

блестки и золотые акценты;

геометрические линии;

"гусиные лапки" и анималистические принты.

В целом, из этого всего можно выбрать свой вариант, что поможет выразить себя.

Ранее мы писали о том, какой новый маникюр набирает популярности.

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