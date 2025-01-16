Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Универсальный черный — идеи маникюра, поражающие стильностью arrow

Универсальный черный — идеи маникюра, поражающие стильностью

16 января 2025 19:37
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Идеи для черного маникюра — стильный выбор на все случаи жизни
Девушка с красивым маникюром. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Черный маникюр уже давно перестал быть чем-то вызывающим и необычным. Теперь это универсальное решение, которое подойдет как для будничного образа, так и для роскошной вечеринки. Его выбирают девушки с разными предпочтениями, ведь он гармонично смотрится и с минималистичными деталями, и с ярким декором.

Новини.LIVE расскажет, какие доступны дизайны для маникюра в черном цвете. 

Читайте также:

Маникюр в черном цвете всегда в моде

Для коротких ногтей — минимализм, для длинных — эксперименты

Короткие ноготки идеально сочетаются со сдержанным дизайном: монохромным покрытием или едва заметными акцентами. А вот длинные ногти открывают простор для фантазии — смелые принты, градиенты, золотистые вставки или геометрические узоры делают образ по-настоящему эффектным.

Интересный дизайн маникюра в черном цвете
Ногти в черном цвете. Фото из Instagram

Черный и белый — классика, что всегда в моде

Черно-белый маникюр, как черно-белое кино, имеет свой особый шарм. Контрастные рисунки, тонкие линии или абстрактные орнаменты добавляют ногтям стильности. Идеальный вариант для тех, кто ценит элегантность.

Черный в сочетании с белым - классический вариант маникюра
Черно-белые ногти. Фото из Instagram

Матовый или глянцевый

Комбинация матового и глянцевого покрытия создает эффект глубины и делает дизайн более интересным. Например, матовый черный маникюр с блестящими акцентами или глянцевым рисунком выглядит изысканно и необычно.

Глянцевый черный выглядит очень эффектно
Глянцевые ногти. Фото из Instagram

Смелые сочетания для творческих натур

Для тех, кто любит выделяться, черный цвет можно комбинировать с яркими оттенками: бирюзовым, фуксией, красным или сиреневым. Если хочется чего-то драматичного, красно-черный маникюр — беспроигрышный выбор.

Смелый дизайн маникюра в черном цвете
Смелый дизайн маникюра. Фото из Instagram

Главные тренды маникюра в 2025 году

В новом сезоне черный маникюр будет удивлять многообразием техник:

  • французский маникюр с темными кончиками;
  • омбре с плавным переходом;
  • блестки и золотые акценты;
  • геометрические линии;
  • "гусиные лапки" и анималистические принты.

В целом, из этого всего можно выбрать свой вариант, что поможет выразить себя.

Ранее мы писали о том, какой новый маникюр набирает популярности.

Также мы делились креативными дизайнами маникюра, что в тренде 2025 года.

 

мода маникюр стиль ногти 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

20:38 Зеленский показал Стармеру дроны украинского производства

20:31 Отключения света в Одессе — как будут действовать графики завтра

20:23 Убийство Фарион — в полиции выяснили новые детали подготовки

20:10 Это рушит надежды РФ — Ермак о 100-летнем соглашении с Британией

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:04 У Трампа готовят план по санкциям против России и Ирана, — СМИ

20:00 Отсрочка с приписным — возможно ли это

19:33 Россия может использовать кризис в ПМР для нападения на Молдову

19:29 Фицо анонсировал встречу с Зеленским — известна ли дата

18:50 Россия имеет преимущество на востоке — Зеленский назвал причину

20:46 Умер режиссер Дэвид Линч

20:38 Зеленский показал Стармеру дроны украинского производства

20:31 Отключения света в Одессе — как будут действовать графики завтра

20:23 Убийство Фарион — в полиции выяснили новые детали подготовки

20:10 Это рушит надежды РФ — Ермак о 100-летнем соглашении с Британией

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

20:04 У Трампа готовят план по санкциям против России и Ирана, — СМИ

20:00 Отсрочка с приписным — возможно ли это

19:33 Россия может использовать кризис в ПМР для нападения на Молдову

19:29 Фицо анонсировал встречу с Зеленским — известна ли дата

18:50 Россия имеет преимущество на востоке — Зеленский назвал причину

18:47 Как изменились доходы одесситов за прошлый год — опрос

17:05 Кого касаются лимиты на банковские переводы — разбор от НБУ

16:05 Банковская тайна в Украине — что это и хотят ли ее отменить

14:50 Как выросли зарплаты в Украине — статистика вакансий и отраслей

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Text

17:50 Зеленский пообещал Путину жесткий ответ, — эфир Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК высказались относительно отношений Украины и РФ после войны

Text

17:18 Выплаты родным пленных — адвокат об изменениях с 1 февраля

Text

13:17 Стармер и Макрон говорили о миротворцах в Украине, — День.LIVE

Text

13:04 Представитель ОК "Запад" объяснил нюансы подготовки новобранцев

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:37 Командир РДК сказал, почему россияне идут на войну в Украину

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно