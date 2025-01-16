Ідеї для чорного манікюру — стильний вибір на всі випадки життя

Дівчина з гарним манікюром. Фото: Freepik

Чорний манікюр вже давно перестав бути чимось зухвалим і незвичним. Тепер це універсальне рішення, яке підійде як для буденного образу, так і для розкішної вечірки. Його вибирають дівчата з різними вподобаннями, адже він гармонійно виглядає і з мінімалістичними деталями, і з яскравим декором.

Новини.LIVE розповість, які доступні дизайни для манікюру в чорному кольорі.

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Для коротких нігтів — мінімалізм, для довгих — експерименти

Короткі нігтики ідеально поєднуються зі стриманим дизайном: монохромним покриттям або ледь помітними акцентами. А ось довгі нігті відкривають простір для фантазії — сміливі принти, градієнти, золотисті вставки або геометричні візерунки роблять образ по-справжньому ефектним.

Нігті в чорному кольорі. Фото з Instagram

Чорний і білий — класика, що завжди в моді

Чорно-білий манікюр, як чорно-біле кіно, має свій особливий шарм. Контрастні малюнки, тонкі лінії або абстрактні орнаменти додають нігтям стильності. Ідеальний варіант для тих, хто цінує елегантність.

Чорно-білі нігті. Фото з Instagram

Матовий чи глянцевий

Комбінація матового і глянцевого покриття створює ефект глибини і робить дизайн цікавішим. Наприклад, матовий чорний манікюр із блискучими акцентами або глянцевим малюнком має вишуканий і незвичний вигляд.

Глянцеві нігті. Фото з Instagram

Сміливі поєднання для творчих натур

Для тих, хто любить виділятися, чорний колір можна комбінувати з яскравими відтінками: бірюзовим, фуксією, червоним чи бузковим. Якщо хочеться чогось драматичного, червоно-чорний манікюр — безпрограшний вибір.

Сміливий дизайн манікюру. Фото з Instagram

Головні тренди манікюру у 2025 році

У новому сезоні чорний манікюр дивуватиме різноманіттям технік:

французький манікюр із темними кінчиками;

омбре з плавним переходом;

блискітки та золоті акценти;

геометричні лінії;

"гусячі лапки" і анімалістичні принти.

В цілому, з цього всього можна обрати свій варіант, що допоможе виразити себе.

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