Стрижка, которая подходит для каждого типа волос — всегда идеальна

Универсальная стрижка для всех типов волос — красиво и просто
Стрижка шегги — это выбор для тех, кто ценит стиль и легкость. Она существует уже десятки лет, но остается актуальной и сегодня, привлекая внимание модниц всего мира.
Новини.LIVE расскажет, что такое шегги, чем она особенная и кому подходит.
Что такое стрижка шегги
Название shaggy на английском означает "лохматый" или "растрепанный", и это отлично описывает стиль шегги. Стрижка выглядит легкой, немного небрежной, но в то же время стильной и гармоничной. Ее секрет — в многослойности: волосы стригутся хаотично, а кончики филируются, чтобы создать эффект объема и легкости.
Впрочем, шегги — это не просто "растрепанность". Все зависит от укладки. Эта стрижка может быть как расслабленной и повседневной, так и элегантной и изысканной.
Стрижка шегги подходит для любого типа волос. Она добавляет объем тонким локонам и облегчает густые. Ее легко укладывать — достаточно высушить волосы естественным путем, и стильная прическа готова. Похожая на классическую "лесенку", шегги имеет хаотичную структуру, что делает ее динамичной и модной.
Преимущества стрижки шегги
Стрижка шегги обладает рядом преимуществ, которые сделали ее любимицей стилистов и модниц:
- Придает объем даже самым тонким волосам.
- Облегчает густые волосы, делая их воздушными.
- Подходит для всех возрастных категорий — от молодых девушек до элегантных дам.
- Подчеркивает черты лица, отвлекая внимание от мелких недостатков.
- Легкая в уходе — не нуждается в сложной укладке.
Кому подойдет шегги
Стрижка шегги — это настоящий универсальный вариант. Она гармонично смотрится на девушках, женщинах и даже пожилых дамах. Эта прическа добавляет пышности тонким волосам, облегчает уход за густыми, а также помогает скорректировать форму лица.
Для круглого или квадратного лица шегги визуально вытягивает контуры, делая их более пропорциональными. А узкому лицу добавляет объем и баланс.
Цвет волос тоже не имеет значения: шегги отлично смотрится и на однотонных, и на мелированных локонах. Тем не менее мелирование или балаяж могут подчеркнуть текстуру стрижки, добавляя прическе еще больше динамичности.
Стрижка шегги — это выбор для смелых и современных. Она проста в уходе, выглядит стильно и подходит каждому. Если вы ищете способ освежить образ, не прилагая больших усилий, шегги станет идеальным решением.
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