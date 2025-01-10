Стрижка, которая подходит для каждого типа волос — всегда идеальна

Девушка со стильной стрижкой. Фото: Freepik

Стрижка шегги — это выбор для тех, кто ценит стиль и легкость. Она существует уже десятки лет, но остается актуальной и сегодня, привлекая внимание модниц всего мира.

Новини.LIVE расскажет, что такое шегги, чем она особенная и кому подходит.

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Что такое стрижка шегги

Название shaggy на английском означает "лохматый" или "растрепанный", и это отлично описывает стиль шегги. Стрижка выглядит легкой, немного небрежной, но в то же время стильной и гармоничной. Ее секрет — в многослойности: волосы стригутся хаотично, а кончики филируются, чтобы создать эффект объема и легкости.

Впрочем, шегги — это не просто "растрепанность". Все зависит от укладки. Эта стрижка может быть как расслабленной и повседневной, так и элегантной и изысканной.

Стрижка шегги. Фото из Instagram

Стрижка шегги подходит для любого типа волос. Она добавляет объем тонким локонам и облегчает густые. Ее легко укладывать — достаточно высушить волосы естественным путем, и стильная прическа готова. Похожая на классическую "лесенку", шегги имеет хаотичную структуру, что делает ее динамичной и модной.

Преимущества стрижки шегги

Стрижка шегги обладает рядом преимуществ, которые сделали ее любимицей стилистов и модниц:

Придает объем даже самым тонким волосам.

даже самым тонким волосам. Облегчает густые волосы , делая их воздушными.

, делая их воздушными. Подходит для всех возрастных категорий — от молодых девушек до элегантных дам.

— от молодых девушек до элегантных дам. Подчеркивает черты лица , отвлекая внимание от мелких недостатков.

, отвлекая внимание от мелких недостатков. Легкая в уходе — не нуждается в сложной укладке.

Стрижка шегги на средние волосы. Фото из Instagram

Кому подойдет шегги

Стрижка шегги — это настоящий универсальный вариант. Она гармонично смотрится на девушках, женщинах и даже пожилых дамах. Эта прическа добавляет пышности тонким волосам, облегчает уход за густыми, а также помогает скорректировать форму лица.

Для круглого или квадратного лица шегги визуально вытягивает контуры, делая их более пропорциональными. А узкому лицу добавляет объем и баланс.

Шегги на волнистые волосы. Фото из Instagram

Цвет волос тоже не имеет значения: шегги отлично смотрится и на однотонных, и на мелированных локонах. Тем не менее мелирование или балаяж могут подчеркнуть текстуру стрижки, добавляя прическе еще больше динамичности.

Стрижка шегги — это выбор для смелых и современных. Она проста в уходе, выглядит стильно и подходит каждому. Если вы ищете способ освежить образ, не прилагая больших усилий, шегги станет идеальным решением.

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