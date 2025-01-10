Стрижка, яка підходить для кожного типу волосся — завжди ідеальна

Дівчина зі стильною стрижкою. Фото: Freepik

Стрижка шеггі — це вибір для тих, хто цінує стиль і легкість. Вона існує вже десятки років, але залишається актуальною й сьогодні, привертаючи увагу модниць усього світу.

Новини.LIVE розповість, що таке шеггі, чим вона особлива і кому підходить.

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Що таке стрижка шеггі

Назва shaggy англійською означає "кошлатий" або "розтріпаний", і це чудово описує стиль шеггі. Стрижка має легкий, трохи недбалий, але водночас стильний та гармонійний вигляд. Її секрет — у багатошаровості: волосся стрижеться хаотично, а кінчики філіруються, щоб створити ефект об’єму та легкості.

Втім, шеггі — це не просто "розтріпаність". Усе залежить від укладки. Ця стрижка може бути як розслабленою та повсякденною, так і елегантною та вишуканою.

Стрижка шеггі. Фото з Instagram

Стрижка шеггі підходить для будь-якого типу волосся. Вона додає об’єму тонким локонам і полегшує густі. Її легко укладати — достатньо висушити волосся природним шляхом, і стильна зачіска готова. Схожа на класичну "драбинку", шеггі має хаотичну структуру, що робить її динамічною та модною.

Переваги стрижки шеггі

Стрижка шеггі має низку переваг, які зробили її улюбленицею стилістів і модниць:

Додає об’єм навіть найтоншим волоссям.

навіть найтоншим волоссям. Полегшує густе волосся , роблячи його повітряним.

, роблячи його повітряним. Підходить для всіх вікових категорій — від молодих дівчат до елегантних дам.

— від молодих дівчат до елегантних дам. Підкреслює риси обличчя , відволікаючи увагу від дрібних недоліків.

, відволікаючи увагу від дрібних недоліків. Легка в догляді — не потребує складної укладки.

Стрижка шеггі на середнє волосся. Фото з Instagram

Кому підійде шеггі

Стрижка шеггі — це справжній універсальний варіант. Вона гармонійно виглядає на дівчатах, жінках і навіть літніх пані. Ця зачіска додає пишності тонкому волоссю, полегшує догляд за густим, а також допомагає скоригувати форму обличчя.

Для круглого чи квадратного обличчя шеггі візуально витягує контури, роблячи їх більш пропорційними. А вузькому обличчю додає об’єму та балансу.

Шеггі на хвилясте волосся. Фото з Instagram

Колір волосся теж не має значення: шеггі має гарний вигляд і на однотонних, і на мелірованих локонах. Проте мелірування або балаяж можуть підкреслити текстуру стрижки, додаючи зачісці ще більше динамічності.

Стрижка шеггі — це вибір для сміливих і сучасних. Вона проста в догляді, має стильний вигляд та підходить кожному. Якщо ви шукаєте спосіб освіжити образ, не докладаючи великих зусиль, шеггі стане ідеальним рішенням.

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