Как выглядит мода 2025 года - самовыражение в тренде

Стильная девушка. Фото: Freepik

Тренд под названием "хаотичная кастомизация" стал настоящей противоположностью "тихой роскоши". Забудьте о сдержанности и минимализме — здесь все о максимализме, яркости и смелом самовыражении. Представьте культовую сумку Hermès Джейн Биркин, увешанную эклектичными брелоками, или тиктокеров, которые добавляют яркие шнурки к своим adidas Samba. Это стиль, где нет правил, только творчество.

О нем подробнее рассказали в Vogue.

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С первого взгляда может показаться, что это очередная тикток-тенденция, которая исчезнет через год. Но суть хаотичной кастомизации вовсе не в визуальных шаблонах, а в настроении. Это о свободе создавать, добавлять, менять и подстраивать вещи под себя.

Как отметила журналистка Эми Франком в Vogue Business, это тренд не об эстетике, а о процессе. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваша одежда, добавляя в нее детали, отражающие вашу личность.

Джейн Биркин. Фото: Vogue

Главная прелесть этого подхода в том, что его не ограничивает стиль. Хаотичная кастомизация может проявиться как в минималистичных образах, так и в пестрых сочетаниях цветов и текстур, словно из гардероба Айрис Апфель. Это возвращение к аналогу, к ощущению стиля, которое рождается у вас внутри, а не на основе трендов из соцсетей или рекламы.

Хотите попробовать? Начните с собственного гардероба. Перекроите любимое платье, найдите в шкафу старую рубашку и добавьте к ней нашивки или броши. Освоите швейную машинку — и вы уже создатель собственного стиля. Еще один вариант — покупайте винтажные вещи. Это не только уникальность, но и способ избежать однообразия масс-маркета.

Rave Review. Фото: Vogue

Молодые бренды также поддерживают эту волну. Загляните в шоурумы или андеграундные маркетплейсы — именно там можно найти уникальные вещи, которые расскажут о вас больше, чем любые слова. Например, Conner Ives и Rave Review создают одежду из переработанных материалов, давая вещам новую жизнь.

Этот тренд — о смелости быть собой и не бояться выделяться.

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