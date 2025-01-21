Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Уникальность превыше всего — тренд 2025, который покоряет моду arrow

Уникальность превыше всего — тренд 2025, который покоряет моду

21 января 2025 10:25
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Как выглядит мода 2025 года - самовыражение в тренде
Стильная девушка. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Тренд под названием "хаотичная кастомизация" стал настоящей противоположностью "тихой роскоши". Забудьте о сдержанности и минимализме — здесь все о максимализме, яркости и смелом самовыражении. Представьте культовую сумку Hermès Джейн Биркин, увешанную эклектичными брелоками, или тиктокеров, которые добавляют яркие шнурки к своим adidas Samba. Это стиль, где нет правил, только творчество.

О нем подробнее рассказали в Vogue.

Читайте также:

Что будет в моде в 2025 году

С первого взгляда может показаться, что это очередная тикток-тенденция, которая исчезнет через год. Но суть хаотичной кастомизации вовсе не в визуальных шаблонах, а в настроении. Это о свободе создавать, добавлять, менять и подстраивать вещи под себя.

Как отметила журналистка Эми Франком в Vogue Business, это тренд не об эстетике, а о процессе. Вы сами решаете, как будет выглядеть ваша одежда, добавляя в нее детали, отражающие вашу личность.

Новый интересный тренд набирает обороты в 2025
Джейн Биркин. Фото: Vogue

Главная прелесть этого подхода в том, что его не ограничивает стиль. Хаотичная кастомизация может проявиться как в минималистичных образах, так и в пестрых сочетаниях цветов и текстур, словно из гардероба Айрис Апфель. Это возвращение к аналогу, к ощущению стиля, которое рождается у вас внутри, а не на основе трендов из соцсетей или рекламы.

Хотите попробовать? Начните с собственного гардероба. Перекроите любимое платье, найдите в шкафу старую рубашку и добавьте к ней нашивки или броши. Освоите швейную машинку — и вы уже создатель собственного стиля. Еще один вариант — покупайте винтажные вещи. Это не только уникальность, но и способ избежать однообразия масс-маркета.

Винтажные вещи снова в моде
Rave Review. Фото: Vogue

Молодые бренды также поддерживают эту волну. Загляните в шоурумы или андеграундные маркетплейсы — именно там можно найти уникальные вещи, которые расскажут о вас больше, чем любые слова. Например, Conner Ives и Rave Review создают одежду из переработанных материалов, давая вещам новую жизнь.

Этот тренд — о смелости быть собой и не бояться выделяться.

Ранее мы писали о том, какие винтажные вещи возвращаются в моду в 2025 году.

Также мы сообщали, какие 5 вещей из 2000-х снова на пике популярности.

мода одежда тренды стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

00:05 Попытался вывезти уклониста — как суд наказал водителя грузовика

21 января 2025

23:59 Сын легендарного Саленко рассказал о своем дебюте за Динамо в ЛЕ

23:59 В Латвии джипы пьяных водителей передают для парамедиков ВСУ

Срочная новость

23:45 Повреждения домов и пожары — последствия атаки БпЛА на Николаев

23:35 В Украину придут дожди со снегом — где завтра ждать осадков

23:33 Пихаленок считает, что гол Ваната был ключевым в игре Лиги Европы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

23:07 Поврежденные дома и пострадавшие — последствия обстрела Сумщины

23:01 В Киеве открыли фотовыставку по инициативе Ризатдиновой

22:59 Имеет ли родня право узнать результаты рассмотрения отсрочки

22:48 ТЦК отказал мужчине в отсрочке, но суд решил по-другому

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

20 января 2025

06:40 Латунь снова дорожает — какие тарифы на лом в январе

05:52 Новые лимиты на денежные переводы — как не попасть под подозрение

19 января 2025

06:40 Алюминий дорожает — обновленные цены на металл в Украине в январе

06:20 Где дороже болеть — какие цены на медицину в Украине и Польше

06:11 Европа готовится к войне — сравнение армий Украины, ЕС и России

18 января 2025

06:40 В январе обновились цены на медь — сколько можно заработать

Эксклюзив

06:33 В Украине хотят забронировать адвокатов — при каких условиях

Text

17:50 Украина имеет стратегию переговоров для мира, — эфир Вечір.LIVE

Text

15:43 Зеленский выступает на форуме в Давосе — прямой эфир

Text

15:22 Форум в Давосе — Коваль ответил, какие встречи планируются

Text

13:40 Остановка помощи от США — Гончаренко говорит о риске для фронта

Text

13:12 Трамп остановил передачу помощи и позиция Путина — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:11 Нардеп объяснила пользу от форума в Давосе для Украины

Text

09:27 Как живет Купянск сейчас — репортаж Новини.LIVE

Text

08:00 Заявления Трампа на инаугурации о политике — эфир Ранок.LIVE

20 января 2025
Text

21:42 Волкер объяснил перспективы инвестирования в Украину

Text
Эксклюзив

18:37 Влияние Трампа на ход войны в Украине — что думают одесситы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать