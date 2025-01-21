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Унікальність понад усе — тренд 2025, який підкорює моду

21 січня 2025 10:25
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Який має вигляд мода 2025 року — самовираження в тренді
Стильна дівчина. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Тренд під назвою "хаотична кастомізація" став справжньою протилежністю "тихої розкоші". Забудьте про стриманість і мінімалізм — тут усе про максималізм, яскравість і сміливе самовираження. Уявіть культову сумку Hermès Джейн Біркін, обвішану еклектичними брелоками, або тіктокерів, які додають яскраві шнурки до своїх adidas Samba. Це стиль, де немає правил, тільки творчість.

Про нього детальніше розповіли у Vogue.

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З першого погляду може здатися, що це чергова тікток-тенденція, яка зникне через рік. Але суть хаотичної кастомізації зовсім не у візуальних шаблонах, а в настрої. Це про свободу створювати, додавати, змінювати й підлаштовувати речі під себе.

Як зазначила журналістка Емі Франком у Vogue Business, це тренд не про естетику, а про процес. Ви самі вирішуєте, який вигляд матиме ваш одяг, додаючи до нього деталі, що відображають вашу особистість.

Новий цікавий тренд набирає обертів у 2025
Джейн Біркін. Фото: Vogue

Головна краса цього підходу в тому, що його не обмежує стиль. Хаотична кастомізація може проявитися як у мінімалістичних образах, так і в строкатих поєднаннях кольорів і текстур, наче з гардероба Айріс Апфель. Це повернення до аналога, до відчуття стилю, яке народжується у вас всередині, а не на основі трендів із соцмереж чи реклами.

Хочете спробувати? Почніть із власного гардероба. Перекроїте улюблену сукню, знайдіть у шафі стару сорочку й додайте до неї нашивки чи брошки. Освоїте швейну машинку — і ви вже творець власного стилю. Ще один варіант — купуйте вінтажні речі. Це не лише унікальність, а й спосіб уникнути одноманітності мас-маркету.

Вінтажні речі знову в моді
Rave Review. Фото: Vogue

Молоді бренди також підтримують цю хвилю. Зазирніть у шоуруми чи андеграундні маркетплейси — саме там можна знайти унікальні речі, які розкажуть про вас більше, ніж будь-які слова. Наприклад, Conner Ives і Rave Review створюють одяг із перероблених матеріалів, даючи речам нове життя.

Цей тренд — про сміливість бути собою і не боятися виділятися. 

Раніше ми писали про те, які вінтажні речі повертаються в моду у 2025 році.

Також ми повідомляли, які 5 речей з 2000-х знову на піку популярності.

мода одяг тренди стиль 2025 рік

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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