Украшение, которое станет вашим талисманом в 2025 году — его уже покупают все

Девушка в стильных украшениях. Фото: Freepik

Уже совсем скоро наступит Новый 2025 год, и пора задуматься над своим образом для празднования. Выбирайте стильное платье, прическу, макияж, но не забудьте о главной детали, которая поможет задобрить покровительницу года и привлечет в вашу жизнь удачу, счастье и гармонию.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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По китайскому календарю 2025 год будет годом Зеленой Деревянной Змеи. Это животное в восточной традиции символизирует мудрость, рассудительность и умение находить выход из любой ситуации. Астрологи верят, что для привлечения поддержки и успеха в новом году следует проявить внимание к символу года.

На празднование Нового года следует выбирать зеленую или коричневую одежду, которая ассоциируется с цветами тотемного животного. Однако главная "изюминка" образа — это аксессуары. Они не только дополнят ваш стиль, но станут настоящим магнитом для положительных изменений в жизни.

Брошь в виде змеи. Фото с Instagram

Что одеть в новогоднюю ночь

Серьги, кулоны или кольца в виде змеи — идеальный выбор для новогоднего образа. Такие украшения можно найти практически в любом ювелирном магазине. Выбирайте серебряные или золотые аксессуары, ведь они подчеркнут ваше изящество и гармонично дополнят праздничный лук.

Украшение в виде змеи на руку. Фото с Instagram

Кольцо в виде змеи. Фото с Instagram

К тому же эти украшения можно продолжать носить в течение всего года — они будут служить вашим личным талисманом. Если же хочется чего-нибудь более внятного, обратите внимание на колье в форме змеи, обвивающей шею. Такой вариант идеально подойдет к платьям с открытыми плечами или корсетами.

Украшение в виде змеи на шее. Фото с Instagram

Чтобы усилить волшебный символ года, выбирайте украшения из дерева или аксессуары зеленого цвета. Например, пояс на платье или стильные бусы из зеленого бисера станут отличным акцентом и помогут создать гармоничный образ.

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