Прикраса, яка стане вашим талісманом у 2025 році — її вже купують всі

Дівчина в стильних прикрасах. Фото: Freepik

Уже зовсім скоро настане Новий 2025 рік, і саме час задуматися над своїм образом для святкування. Обирайте стильну сукню, зачіску, макіяж, але не забудьте про головну деталь, яка допоможе задобрити покровительку року та притягне у ваше життя удачу, щастя й гармонію.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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За китайським календарем 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії. Ця тварина у східній традиції символізує мудрість, розважливість та вміння знаходити вихід із будь-якої ситуації. Астрологи вірять, що для залучення підтримки та успіху у новому році слід проявити увагу до символу року.

На святкування Нового року варто обирати зелений або коричневий одяг, що асоціюється з кольорами тотемної тварини. Проте головна "родзинка" образу — це аксесуари. Вони не лише доповнять ваш стиль, але й стануть справжнім магнітом для позитивних змін у житті.

Брошка у вигляді змії. Фото з Instagram

Що одягнути у новорічну ніч

Сережки, кулони чи каблучки у вигляді змії — ідеальний вибір для новорічного образу. Такі прикраси можна знайти практично в будь-якому магазині ювелірних виробів. Вибирайте срібні або золоті аксесуари, адже вони підкреслять вашу витонченість і гармонійно доповнять святковий лук.

Прикраса у вигляді змії на руку. Фото з Instagram

Каблучка у вигляді змії. Фото з Instagram

До того ж ці прикраси можна продовжувати носити протягом усього року — вони слугуватимуть вашим особистим талісманом. Якщо ж хочеться чогось більш виразного, зверніть увагу на кольє у формі змії, яка обвиває шию. Такий варіант ідеально підійде до суконь з відкритими плечима або корсетами.

Прикраса у вигляді змії на шию. Фото з Instagram

Щоб підсилити магію символу року, обирайте прикраси з дерева або аксесуари зеленого кольору. Наприклад, пояс на сукні чи стильні намиста із зеленого бісеру стануть чудовим акцентом і допоможуть створити гармонійний образ.

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