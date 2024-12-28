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Унікальний талісман для 2025 року — прикраса, що принесе удачу

28 грудня 2024 00:45
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Прикраса, яка стане вашим талісманом у 2025 році — її вже купують всі
Дівчина в стильних прикрасах. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Уже зовсім скоро настане Новий 2025 рік, і саме час задуматися над своїм образом для святкування. Обирайте стильну сукню, зачіску, макіяж, але не забудьте про головну деталь, яка допоможе задобрити покровительку року та притягне у ваше життя удачу, щастя й гармонію.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

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За китайським календарем 2025 рік буде роком Зеленої Дерев’яної Змії. Ця тварина у східній традиції символізує мудрість, розважливість та вміння знаходити вихід із будь-якої ситуації. Астрологи вірять, що для залучення підтримки та успіху у новому році слід проявити увагу до символу року.

На святкування Нового року варто обирати зелений або коричневий одяг, що асоціюється з кольорами тотемної тварини. Проте головна "родзинка" образу — це аксесуари. Вони не лише доповнять ваш стиль, але й стануть справжнім магнітом для позитивних змін у житті.

Ця прикраса стане трендом у 2025 році
Брошка у вигляді змії. Фото з Instagram

Що одягнути у новорічну ніч

Сережки, кулони чи каблучки у вигляді змії — ідеальний вибір для новорічного образу. Такі прикраси можна знайти практично в будь-якому магазині ювелірних виробів. Вибирайте срібні або золоті аксесуари, адже вони підкреслять вашу витонченість і гармонійно доповнять святковий лук.

Незвичайна прикраса на руку
Прикраса у вигляді змії на руку. Фото з Instagram
Така каблучка виділити свою власницю серед усіх
Каблучка у вигляді змії. Фото з Instagram

До того ж ці прикраси можна продовжувати носити протягом усього року — вони слугуватимуть вашим особистим талісманом. Якщо ж хочеться чогось більш виразного, зверніть увагу на кольє у формі змії, яка обвиває шию. Такий варіант ідеально підійде до суконь з відкритими плечима або корсетами.

Така прикраса не зможе залишитись непоміченою
Прикраса у вигляді змії на шию. Фото з Instagram

Щоб підсилити магію символу року, обирайте прикраси з дерева або аксесуари зеленого кольору. Наприклад, пояс на сукні чи стильні намиста із зеленого бісеру стануть чудовим акцентом і допоможуть створити гармонійний образ.

Раніше ми писали про те, які прикраси час відкласти якомога далі, бо вони вже не актуальні. 

Також ми повідомляли, на які прикраси якраз варто звернути увагу, оскільки вони будуть в тренді 2025 року.

мода Новий рік стиль прикраси 2025 рік

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