Сергей Бызов. Фото: Ukrainian Fashion Week

Украинская модная индустрия понесла невосполнимую утрату: 10 ноября стало известно о смерти дизайнера Сергея Бызова. Ему было 57 лет, он был одним из тех, кто закладывал основы современной украинской модной индустрии, а также соучредителем Ukrainian Fashion Week.

О смерти модельера сообщили на официальной странице Ukrainian Fashion Week, передает Новини.LIVE.

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Коллеги, друзья и представители модного сообщества вспоминают его как талантливого дизайнера, новатора и человека, который умел видеть моду гораздо шире, чем просто создание одежды.

Особыми словами о Сергее Бызове поделилась соучредительница Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Она вспомнила вечер, когда вместе с Владимиром Нечипоруком и дизайнером обсуждали идею создания украинской Недели моды.

"Буду помнить ту ночь, в прокуренной кухне у нас с Володей Нечипоруком на Десятинной, когда, собственно, и родилась Украинская неделя моды — её концепция, правила и формат. Буду помнить показы коллекций Сергея, уровень которых впечатляет до сих пор. Буду помнить нашу работу в L'Officiel. Спасибо тебе, Сергей, за «планку», которую ты всегда держал", – написала она.

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От первого ателье в Кривом Роге до украинской fashion-индустрии

Сергей Бызов родился 19 ноября 1968 года в Кривом Роге. Он окончил Криворожский горнорудный институт в 1990 году, однако впоследствии выбрал для себя совершенно иной профессиональный путь – мир моды. Первый опыт в этой сфере он приобрел в Криворожском доме моделей.

В 1992 году дизайнер открыл в родном городе первое частное ателье, а впоследствии основал собственное дело. С 1994 года жил и работал в Киеве, где развивал собственный бренд и основал ателье «Сергей Бызов».

Его имя быстро стало узнаваемым в модных кругах. Бызов создавал прежде всего элегантные вечерние, презентационные и концертные наряды, сочетая в коллекциях изящество, выразительный характер и актуальные модные тенденции.

В то же время его вклад в украинскую моду не ограничивался дизайнерской работой. Сергей Бызов стал одним из авторов идеи проведения в Украине "Сезонов моды" — проекта, который впоследствии превратился в Ukrainian Fashion Week.

Первая такая Неделя моды состоялась в Киеве в ноябре 1997 года. Тогда свои коллекции представили 13 украинских дизайнеров. Это событие стало важным шагом в становлении профессиональной fashion-индустрии страны и открыло новые возможности для украинских модельеров.

Он формировал не только моду, но и стиль Киева

Отдельной страницей творческой биографии Бызова стала работа в модном бизнесе. В 2000-х годах он присоединился к развитию знаковых мультибрендовых пространств Sanahunt, Spazio и The Icon, а также работал над проектами, сочетавшими моду, архитектуру, интерьер и гастрономию.

Дизайнер Лилия Пустовит, вспоминая коллегу, рассказала о его особом чувстве эстетики и умении создавать целостную атмосферу. По её словам, Сергей был не только дизайнером одежды, но и стилистом, архитектором пространства и дизайнером интерьеров.

Пустовит также вспомнила один из самых смелых для своего времени показов Бызова. В 1990-х он первым организовал модное дефиле в залах Национального музея в Киеве. Музыкальным сопровождением стало творчество исландской певицы Бьорк — выбор, который, по словам дизайнерки, очень точно передавал его ощущение будущего и нестандартное мышление.

Среди других проектов, которые она упомянула, — открытие Spazio с показом, во время которого мужчины-модели вышли на подиум в юбках Comme des Garçons. Для тогдашнего Киева это было смелым модным высказыванием.

Возвращение к дизайну после 21-летнего перерыва

Еще один интересный факт из творческой биографии Сергея Бызова — в 2022 году он вернулся к непосредственной дизайнерской работе после 21-летнего перерыва.

На юбилейном, 50-м сезоне Ukrainian Fashion Week он представил коллекцию HEART RATE, созданную в сотрудничестве со Светланой Суркис. Это стало его возвращением на подиум после длительной паузы.

Сергей Бызов оставил заметный след в истории украинской моды. Он был среди тех, кто не просто создавал коллекции, а формировал целую индустрию, развивал модный ритейл и менял представления о fashion-культуре в Украине.

Его профессиональный путь стал частью истории украинской моды, а созданные им проекты и идеи продолжают напоминать о масштабе его работы.