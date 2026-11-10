Сергій Бизов. Фото: Ukrainian Fashion Week

Українська fashion-індустрія зазнала непоправної втрати: 10 листопада стало відомо про смерть дизайнера Сергія Бизова. Йому було 57 років, він був одним із тих, хто закладав основи сучасної української модної індустрії, а також співзасновником Ukrainian Fashion Week.

Про смерть модельєра повідомили на офіційній сторінці Ukrainian Fashion Week, передає Новини.LIVE.

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Колеги, друзі та представники fashion-спільноти згадують його як талановитого дизайнера, новатора та людину, яка вміла бачити моду значно ширше, ніж просто створення одягу.

Особливими словами про Сергія Бизова поділилася співзасновниця Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська. Вона пригадала вечір, коли разом із Володимиром Нечипоруком та дизайнером обговорювали ідею створення українського Тижня моди.

"Пам'ятатиму ту ніч, у прокуреній кухні у нас з Володею Нечипоруком на Десятинній, коли, власне, і народився Український тиждень моди – його концепція, правила і формат. Пам'ятатиму покази колекцій Сергія, рівень яких вражає і досі. Пам'ятатиму нашу роботу в L'Officiel. Дякую тобі, Сергію, за "планку", яку ти завжди тримав", – написала вона.

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Від першого ательє у Кривому Розі до української fashion-індустрії

Сергій Бизов народився 19 листопада 1968 року у Кривому Розі. Він закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1990 році, однак згодом обрав для себе зовсім інший професійний шлях – світ моди. Перший досвід у цій сфері здобув у Криворізькому будинку моделей.

У 1992 році дизайнер відкрив у рідному місті перше приватне ательє, а згодом започаткував власну справу. Від 1994 року жив і працював у Києві, де розвивав власний бренд та заснував ательє "Сергій Бизов".

Його ім'я швидко стало впізнаваним у модних колах. Бизов створював передусім елегантне вечірнє, презентаційне та концертне вбрання, поєднуючи в колекціях витонченість, виразний характер і актуальні модні тенденції.

Водночас його внесок в українську моду не обмежувався дизайнерською роботою. Сергій Бизов став одним із авторів ідеї проведення в Україні "Сезонів моди" — проєкту, який згодом перетворився на Ukrainian Fashion Week.

Перший такий Тиждень моди відбувся в Києві у листопаді 1997 року. Тоді свої колекції представили 13 українських дизайнерів. Ця подія стала важливим кроком у становленні професійної fashion-індустрії країни та відкрила нові можливості для українських модельєрів.

Він формував не лише моду, а й стиль Києва

Окремою сторінкою творчої біографії Бизова стала робота у fashion-бізнесі. У 2000-х роках він долучився до розвитку знакових мультибрендових просторів Sanahunt, Spazio та The Icon, а також працював над проєктами, які поєднували моду, архітектуру, інтер'єр і гастрономію.

Дизайнерка Лілія Пустовіт, згадуючи колегу, розповіла про його особливе відчуття естетики та вміння створювати цілісну атмосферу. За її словами, Сергій був не лише дизайнером одягу, а й стилістом, архітектором простору та дизайнером інтер'єрів.

Пустовіт також пригадала один із найсміливіших для свого часу показів Бизова. У 1990-х він першим організував модне дефіле в залах Національного музею в Києві. Музичним супроводом стала творчість ісландської співачки Бйорк — вибір, який, за словами дизайнерки, дуже точно передавав його відчуття майбутнього та нестандартне мислення.

Серед інших проєктів, які вона згадала, — відкриття Spazio з показом, під час якого моделі-чоловіки вийшли на подіум у спідницях Comme des Garçons. Для тогочасного Києва це було сміливим fashion-висловлюванням.

Повернення до дизайну після 21-річної перерви

Ще один цікавий факт із творчої біографії Сергія Бизова — у 2022 році він повернувся до безпосередньої дизайнерської роботи після 21-річної перерви.

На ювілейному, 50-му сезоні Ukrainian Fashion Week він представив колекцію HEART RATE, створену у співпраці зі Світланою Суркіс. Це стало його поверненням до подіуму після тривалої паузи.

Сергій Бизов залишив помітний слід в історії української моди. Він був серед тих, хто не просто створював колекції, а формував цілу індустрію, розвивав модний ритейл і змінював уявлення про fashion-культуру в Україні.

Його професійний шлях став частиною історії української моди, а створені ним проєкти та ідеї продовжують нагадувати про масштаб його роботи.