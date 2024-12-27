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В чем секрет роскошных волос известной императрицы

27 декабря 2024 19:45
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Ритуалы красоты легендарной императрицы, что поражают до сих пор
Девушка с красивыми волосами в поле. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Елизавета Баварская, которую мы знаем как императрицу Сиси, была одной из самых известных и красивых женщин XIX века. Ее легендарная красота всегда привлекала внимание, но мало кто знает, что она была настоящей перфекционисткой, когда дело касалось ее внешности. Особенно это касается ее волос, которые стали ее главной визитной карточкой.

Историк Эми Боингтон в своем Instagram рассказала о некоторых ритуалах ее красоты.

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Как императрица ухаживала за волосами

Сиси была одержима своими густыми и невероятно длинными волосами, которые, по словам очевидцев, могли окутать ее, как плащ. Ежедневный уход за ними был целым ритуалом, занимавшим часы. Она тщательно относилась к каждой детали: каждое утро после ванны и массажа ее волосами занималась личный парикмахер Франциска Фейфелик, которую все называли просто Фанни.

Императрица за своими длинными волосами ухаживала по-особому.
Императрица Елизавета Баварская. Фото с Instagram

Кстати, Фанни должна была соблюдать строгие правила: работать только в белых перчатках и без колечков, чтобы не повредить волосы императрицы.

Императрица настолько дорожила своими волосами, что запретила прикасаться к ним к кому-либо, кроме Фанни. Парикмахер сопровождала ее даже на официальных мероприятиях. За свою работу Фанни получала очень высокую зарплату, сравнимую с заработком университетских профессоров того времени.

За длинными волосами требуется особый уход
Длинные волосы. Фото: Pixabay

Уход за волосами не ограничивался только укладкой. Раз в несколько недель Сиси мыла его специальной смесью из яиц и бренди. Процесс занимал целый день: после мытья она надевала шелковый халат и ждала, пока волосы высохнут естественным путем, гуляя по комнате.

Кроме волос, Елизавета уделяла большое внимание своей коже. Она использовала кремы, изготовленные по заказу, спала без подушки на металлической кровати, а на ночь наносила маски для лица.

Для сохранения тонкой талии Сиси спала с тканями, смоченными в фиалковом или яблочном уксусе, которые клала на живот. Каждое утро она принимала холодный душ, а вечером — ванну с оливковым маслом. Такая строгая дисциплина помогала ей сохранять свой легендарный облик, хотя со временем холодные процедуры лишь усугубили ее артрит.

Раньше мы писали о том, как сделать идеальную укладку на волосы средней длины.

Также мы сообщали, как правильно ухаживать за окрашенными волосами.

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