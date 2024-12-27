Ритуали краси легендарної імператриці, що вражають і досі

Дівчина з гарним волоссям у полі. Фото: Freepik

Єлизавета Баварська, яку ми знаємо як імператрицю Сісі, була однією з найвідоміших і найкрасивіших жінок XIX століття. Її легендарна краса завжди привертала увагу, але мало хто знає, що вона була справжньою перфекціоністкою, коли справа стосувалася її зовнішності. Особливо це стосується її волосся, яке стало її головною візитівкою.

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Як імператриця доглядала за волоссям

Сісі була одержима своїм густим і неймовірно довгим волоссям, яке, за словами очевидців, могло огорнути її, наче плащ. Щоденний догляд за ним був цілим ритуалом, що займав години. Вона ретельно ставилася до кожної деталі: щоранку після ванни та масажу її волоссям займалася особиста перукарка Франциска Фейфелік, яку всі називали просто Фанні.

Імператриця Єлизавета Баварська. Фото з Instagram

До речі, Фанні мала дотримуватися суворих правил: працювати тільки в білих рукавичках і без каблучок, аби не пошкодити волосся імператриці.

Імператриця настільки дорожила своїм волоссям, що заборонила торкатися його будь-кому, окрім Фанні. Перукарка супроводжувала її навіть на офіційних заходах. За свою роботу Фанні отримувала дуже високу зарплатню, яка була порівнянна із заробітком університетських професорів того часу.

Довге волосся. Фото: Pixabay

Догляд за волоссям не обмежувався лише укладанням. Раз на кілька тижнів Сісі мила його спеціальною сумішшю з яєць і бренді. Процес займав цілий день: після миття вона надягала шовковий халат і чекала, поки волосся висохне природним шляхом, гуляючи кімнатою.

Окрім волосся, Єлизавета приділяла багато уваги своїй шкірі. Вона використовувала креми, виготовлені на замовлення, спала без подушки на металевому ліжку, а на ніч наносила маски для обличчя.

Для збереження тонкої талії Сісі спала з тканинами, змоченими у фіалковому або яблучному оцті, які клала на живіт. Щоранку вона приймала холодний душ, а ввечері — ванну з оливковою олією. Така сувора дисципліна допомагала їй зберігати свою легендарну зовнішність, хоча з часом холодні процедури лише погіршили її артрит.

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