Трендовые брюки 2025, бросающие вызов джинсам

Девушка в стильном образе. Фото: Freepik

Коллекции модных брендов на весенне-летний сезон 2025 доказали: элегантность и комфорт могут прекрасно сочетаться. Одним из главных трендов стали стильные брюки, которые легко могут вытеснить джинсы из гардероба. Они выглядят дорого, удобны в носке и идеально подходят как для деловых, так и для повседневных образов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Шелковые брюки — идеальный выбор на лето

Когда хочется выглядеть изящно, но не жертвовать комфортом, стоит обратить внимание на шелковые брюки. Они мягко струятся по фигуре, добавляя образу легкости и изысканности.

Простота в сочетании: такие брюки гармонично смотрятся с элегантными рубашками, классическими жакетами, легкими блузами или даже базовыми футболками. Для повседневного образа достаточно белой майки и удобных босоножек. Если же нужно создать вечерний лук, стоит добавить туфли на каблуке и стильную блузу.

Шелковые брюки из шелка. Фото из Instagram

Разные текстуры: летние модели изготавливаются из легкого воздушного шелка, а более плотные варианты отлично подходят даже для офисных луков.

Косой крой — секрет идеальной посадки: благодаря ему ткань хорошо садится на фигуру и создает эффект плавной драпировки.

Какой цвет выбрать

Беспроигрышная классика — это черный, кремовый или белый. Они легко комбинируются с любым верхом и всегда выглядят стильно. Но для тех, кто любит эксперименты, актуальными будут также насыщенные оттенки — изумрудный, бордовый и глубокий синий.

Бежевые шелковые брюки Фото из Instagram

Шелковые брюки — это не просто тренд, а настоящая находка для тех, кто хочет выглядеть стильно, не уступая в удобстве. В 2025 году джинсы могут остаться в шкафу — им на смену приходят более элегантные модели!

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