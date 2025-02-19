Трендові штани 2025, що кидають виклик джинсам

Дівчина в стильному образі. Фото: Freepik

Колекції модних брендів на весняно-літній сезон 2025 довели: елегантність та комфорт можуть чудово поєднуватися. Одним із головних трендів стали стильні штани, які легко можуть витіснити джинси з гардероба. Вони мають дорогий вигляд, зручні у носінні та ідеально пасують як для ділових, так і для повсякденних образів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше.

Читайте також:

Шовкові штани — ідеальний вибір на літо

Коли хочеться мати витончений вигляд, але не жертвувати комфортом, варто звернути увагу на шовкові штани. Вони м'яко струмують по фігурі, додаючи образу легкості та вишуканості.

Простота у поєднанні: такі штани гармонійно виглядають з елегантними сорочками, класичними жакетами, легкими блузами або навіть базовими футболками. Для повсякденного образу достатньо білої майки та зручних босоніжок. Якщо ж потрібно створити вечірній лук, варто додати туфлі на підборах і стильну блузу.

Шовкові штани. Фото з Instagram

Різні текстури: літні моделі виготовляються з легкого повітряного шовку, а щільніші варіанти чудово підходять навіть для офісних луків.

Косий крій — секрет ідеальної посадки: завдяки йому тканина гарно сідає на фігуру та створює ефект плавного драпірування.

Який колір обрати

Безпрограшна класика — це чорний, кремовий або білий. Вони легко комбінуються з будь-яким верхом і завжди мають стильний вигляд. Але для тих, хто любить експерименти, актуальними будуть також насичені відтінки — смарагдовий, бордовий та глибокий синій.

Бежеві шовкові штани. Фото з Instagram

Шовкові штани — це не просто тренд, а справжня знахідка для тих, хто хоче мати стильний вигляд, не поступаючись зручністю. У 2025 році джинси можуть залишитися в шафі — їм на зміну приходять більш елегантні моделі!

Раніше ми писали про те, які джинси через багато років знову повертаються в моду.

Також ми повідомляли про штани, що будуть мати попит весною-літом.