Новая альтернатива синим джинсам в 2025 — какой цвет в тренде

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Розовые джинсы стали настоящим открытием этого года. Пока мода продолжает увлекаться мешковатыми фасонами, заниженной посадкой, скинни-моделями и вариантами с декоративными шипами, именно этот необычный тренд вызвал наибольший восторг у streetstyle-звезд и модных инфлюенсеров.

Новини.LIVE расскажет подробнее о новом тренде.

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Почему розовые джинсы стали модными в 2025 году

Нельзя сказать, что такая популярность возникла на пустом месте. Розовый цвет сейчас правит балом в мире моды — его оттенки появились в новых коллекциях Chanel, Carolina Herrera, Proenza Schouler, Khaite и других известных брендов. Париж, Милан, Нью-Йорк — везде можно было увидеть яркие или пастельные розовые акценты.

Розовые джинсы в розовом цвете. Фото из Instagram

Поэтому неудивительно, что именно джинсы в этом цвете стали главным мастхэвом сезона, ведь они сочетают в себе комфорт, трендовость и легкость в стилизации.

Что интересно, выбор розовых джинсов не ограничивается одним оттенком. Дизайнеры предлагают множество вариантов:

нежный baby pink для тех, кто любит легкие, воздушные образы;

приглушенный пылевой розовый, что выглядит сдержанно и элегантно;

яркая фуксия для тех, кто не боится экспериментов;

насыщенный коралловый, который добавляет тепла и энергии.

Розовые джинсы с футболкой. Фото из Instagram

Стилизовать такие джинсы проще, чем кажется. Если хочется универсального образа — достаточно белой футболки и классического блейзера. Для более смелого лука можно выбрать неоновый трикотажный топ в тон или добавить неожиданные сочетания, например, с глубоким синим или насыщенным оливковым.

Даже с черным свитером и минималистичными аксессуарами розовые джинсы выглядят стильно и дорого.

Розовые джинсы в образе. Фото из Instagram

Главное преимущество этого тренда — он не только о моде, но и о настроении. Это возможность добавить яркости в обыденность, сделать образ уникальным и в то же время остаться в зоне комфорта. Если хочется обновить гардероб и попробовать что-то новое, розовые джинсы — идеальный выбор.

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