Нова альтернатива синім джинсам у 2025 — який колір у тренді

Цей колір джинсів змінює моду — що носити у 2025
Рожеві джинси стали справжнім відкриттям цього року. Поки мода продовжує захоплюватися мішкуватими фасонами, заниженою посадкою, скінні-моделями та варіантами з декоративними шипами, саме цей незвичайний тренд викликав найбільше захоплення у streetstyle-зірок і модних інфлюенсерів.
Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд.
Чому рожеві джинси стали модними у 2025 році
Не можна сказати, що така популярність виникла на порожньому місці. Рожевий колір зараз править балом у світі моди — його відтінки з'явилися у нових колекціях Chanel, Carolina Herrera, Proenza Schouler, Khaite та інших відомих брендів. Париж, Мілан, Нью-Йорк — всюди можна було побачити яскраві або пастельні рожеві акценти.
Тому не дивно, що саме джинси в цьому кольорі стали головним мастхевом сезону, адже вони поєднують у собі комфорт, трендовість і легкість у стилізації.
Що цікаво, вибір рожевих джинсів не обмежується одним відтінком. Дизайнери пропонують безліч варіантів:
- ніжний baby pink для тих, хто любить легкі, повітряні образи;
- приглушений пиловий рожевий, що має стриманий та елегантний вигляд;
- яскрава фуксія для тих, хто не боїться експериментів;
- насичений кораловий, який додає тепла та енергії.
Стилізувати такі джинси простіше, ніж здається. Якщо хочеться універсального образу — достатньо білої футболки та класичного блейзера. Для більш сміливого лука можна обрати неоновий трикотажний топ у тон або додати несподівані поєднання, наприклад, з глибоким синім чи насиченим оливковим.
Навіть із чорним светром і мінімалістичними аксесуарами рожеві джинси мають стильний та дорогий вигляд.
Головна перевага цього тренду — він не лише про моду, а й про настрій. Це можливість додати яскравості в буденність, зробити образ унікальним і водночас залишитися в зоні комфорту. Якщо хочеться оновити гардероб і спробувати щось нове, рожеві джинси — ідеальний вибір.
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