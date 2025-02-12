Нова альтернатива синім джинсам у 2025 — який колір у тренді

Дівчина в джинсах. Фото: Freepik

Рожеві джинси стали справжнім відкриттям цього року. Поки мода продовжує захоплюватися мішкуватими фасонами, заниженою посадкою, скінні-моделями та варіантами з декоративними шипами, саме цей незвичайний тренд викликав найбільше захоплення у streetstyle-зірок і модних інфлюенсерів.

Новини.LIVE розповість детальніше про новий тренд.

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Не можна сказати, що така популярність виникла на порожньому місці. Рожевий колір зараз править балом у світі моди — його відтінки з'явилися у нових колекціях Chanel, Carolina Herrera, Proenza Schouler, Khaite та інших відомих брендів. Париж, Мілан, Нью-Йорк — всюди можна було побачити яскраві або пастельні рожеві акценти.

Рожеві джинси. Фото з Instagram

Тому не дивно, що саме джинси в цьому кольорі стали головним мастхевом сезону, адже вони поєднують у собі комфорт, трендовість і легкість у стилізації.

Що цікаво, вибір рожевих джинсів не обмежується одним відтінком. Дизайнери пропонують безліч варіантів:

ніжний baby pink для тих, хто любить легкі, повітряні образи;

приглушений пиловий рожевий, що має стриманий та елегантний вигляд;

яскрава фуксія для тих, хто не боїться експериментів;

насичений кораловий, який додає тепла та енергії.

Рожеві джинси з футболкою. Фото з Instagram

Стилізувати такі джинси простіше, ніж здається. Якщо хочеться універсального образу — достатньо білої футболки та класичного блейзера. Для більш сміливого лука можна обрати неоновий трикотажний топ у тон або додати несподівані поєднання, наприклад, з глибоким синім чи насиченим оливковим.

Навіть із чорним светром і мінімалістичними аксесуарами рожеві джинси мають стильний та дорогий вигляд.

Рожеві джинси в образі. Фото з Instagram

Головна перевага цього тренду — він не лише про моду, а й про настрій. Це можливість додати яскравості в буденність, зробити образ унікальним і водночас залишитися в зоні комфорту. Якщо хочеться оновити гардероб і спробувати щось нове, рожеві джинси — ідеальний вибір.

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