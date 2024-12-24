Обувь, без которой невозможно представить зиму 2025 — тренд сезона

Женщина обувает обувь. Фото: Freepik

Эта обувь, которая когда-то вызвала массу споров, вернулась в моду и, кажется, на этот раз уже окончательно. Угги, ранее критиковавшие за их простоту и даже называвшие "антистильными", сегодня снова завоевывают популярность среди модников, знаменитостей и даже дизайнеров.

Новини.LIVE расскажет, почему они стали так популярны.

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За что все так полюбили угги

Современные модели угг существенно отличаются от своих предшественников. Толстая подошва придает им урбанистический вид, а укороченная форма делает их более универсальными. К тому же дизайнеры подготовили множество интересных вариаций: угги с открытой пяткой, модели с затяжками, яркими декоративными элементами и даже прозрачные версии.

Такие обновления сразу пришлись по душе зуммерам, тиктокерам и инфлюэнсерам, активно включающим их в свои луки.

Угги с открытой пяткой. Фото: Instagram

На улицах крупных городов угги стали частью повседневного стиля, идеально сочетающего комфорт и трендовый вид. Носите их с пальто оверсайз, свободными джинсами или даже трикотажными костюмами — эти ботинки придают непринужденность любому образу. Особенно популярны они стали в зимний период, когда важно не только выглядеть стильно, но и сохранять тепло.

Угги в современном образе. Фото: Instagram

В этом году угги можно было увидеть даже на звездах: Николь Кидман, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Наоми Уоттс нередко выбирали эту обувь для съемок или повседневных выходов. Причем они не просто носили угги — они сделали их центральным акцентом своих образов. А модные бренды, подхватив волну, даже включили эти ботинки в свои показы.

Если раньше угги называли обувью для дома или горных курортов, то теперь они превратились в настоящую "городскую классику". Их практичность и удобство стали ключевыми причинами популярности среди современных девушек, ценящих комфорт в повседневной жизни.

Угги под дубленку. Фото: Instagram

Похоже, что этот тренд останется с нами надолго. Прогнозы модных экспертов утверждают, что угги станут одним из главных обувных трендов 2025 года. Их возврат доказал: стиль и комфорт могут существовать вместе, и даже противоречивые модели могут получить второй шанс стать частью современной культуры.

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