Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Эта обувь стала хитом зимы 2025 — почему все выбирают ее arrow

Эта обувь стала хитом зимы 2025 — почему все выбирают ее

24 декабря 2024 18:14
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Обувь, без которой невозможно представить зиму 2025 — тренд сезона
Женщина обувает обувь. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Эта обувь, которая когда-то вызвала массу споров, вернулась в моду и, кажется, на этот раз уже окончательно. Угги, ранее критиковавшие за их простоту и даже называвшие "антистильными", сегодня снова завоевывают популярность среди модников, знаменитостей и даже дизайнеров.

Новини.LIVE расскажет, почему они стали так популярны.

Читайте также:

2024 год стал настоящим ренессансом для этих теплых ботинок из замши и овчины, которые благодаря тренду Y2K уверенно вошли в гардеробы новых поколений.

За что все так полюбили угги

Современные модели угг существенно отличаются от своих предшественников. Толстая подошва придает им урбанистический вид, а укороченная форма делает их более универсальными. К тому же дизайнеры подготовили множество интересных вариаций: угги с открытой пяткой, модели с затяжками, яркими декоративными элементами и даже прозрачные версии.

Такие обновления сразу пришлись по душе зуммерам, тиктокерам и инфлюэнсерам, активно включающим их в свои луки.

Угги – универсальный выбор на зиму
Угги с открытой пяткой. Фото: Instagram

На улицах крупных городов угги стали частью повседневного стиля, идеально сочетающего комфорт и трендовый вид. Носите их с пальто оверсайз, свободными джинсами или даже трикотажными костюмами — эти ботинки придают непринужденность любому образу. Особенно популярны они стали в зимний период, когда важно не только выглядеть стильно, но и сохранять тепло.

Угги идеально подходят для повседневных образов
Угги в современном образе. Фото: Instagram

В этом году угги можно было увидеть даже на звездах: Николь Кидман, Ким Кардашьян, Дженнифер Лопес и Наоми Уоттс нередко выбирали эту обувь для съемок или повседневных выходов. Причем они не просто носили угги — они сделали их центральным акцентом своих образов. А модные бренды, подхватив волну, даже включили эти ботинки в свои показы.

Если раньше угги называли обувью для дома или горных курортов, то теперь они превратились в настоящую "городскую классику". Их практичность и удобство стали ключевыми причинами популярности среди современных девушек, ценящих комфорт в повседневной жизни.

Под угги можно подобрать разную верхнюю одежду.
Угги под дубленку. Фото: Instagram

Похоже, что этот тренд останется с нами надолго. Прогнозы модных экспертов утверждают, что угги станут одним из главных обувных трендов 2025 года. Их возврат доказал: стиль и комфорт могут существовать вместе, и даже противоречивые модели могут получить второй шанс стать частью современной культуры.

Раньше мы писали о том, какие сапоги из 90-х впишутся в любой современный образ.

Также мы сообщали, о каких 5 моделях обуви лучше забыть.

мода зима обувь стиль 2025 год

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:30 Сырский поздравил украинских военных с Рождеством

19:22 Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы

18:50 В Сумах раздались взрывы — что известно

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 января 2025 года

18:37 Украина получила 1 млрд долл. от США из активов России

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:35 Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря

18:21 Бронирование работников — кого из одесситов оно касается

18:21 Метро по 37 грн — вырастет ли стоимость проезда в Киеве

18:20 Не дали отсрочку — на Львовщине мужчина судился с ТЦК

18:19 Власть хочет исключить русский и белорусский языки из-под защиты

19:30 Сырский поздравил украинских военных с Рождеством

19:22 Россия снова атакует Херсон — раздались взрывы

18:50 В Сумах раздались взрывы — что известно

18:47 Кто из мужчин сможет выехать из Украины с 1 января 2025 года

18:37 Украина получила 1 млрд долл. от США из активов России

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

18:35 Вакансии на праздники — как украинцам заработать в конце декабря

18:21 Бронирование работников — кого из одесситов оно касается

18:21 Метро по 37 грн — вырастет ли стоимость проезда в Киеве

18:20 Не дали отсрочку — на Львовщине мужчина судился с ТЦК

18:19 Власть хочет исключить русский и белорусский языки из-под защиты

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине