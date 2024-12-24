Взуття, без якого неможливо уявити зиму 2025 — тренд сезону

Жінка одягає взуття. Фото: Freepik

Це взуття, яке колись викликало масу суперечок, повернулося у моду і, здається, цього разу вже остаточно. Уггі, які раніше критикували за їхню простоту і навіть називали "антистильними", сьогодні знову завойовують популярність серед модників, знаменитостей і навіть дизайнерів.

Новини.LIVE розповість, чому вони стали такими популярними.

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За що усі так полюбили уггі

Сучасні моделі угг суттєво відрізняються від своїх попередників. Товста підошва додає їм урбаністичного вигляду, а укорочена форма робить їх більш універсальними. До того ж дизайнери підготували безліч цікавих варіацій: уггі з відкритою п’ятою, моделі із затяжками, яскравими декоративними елементами, а навіть прозорі версії.

Такі оновлення одразу припали до душі зумерам, тіктокерам та інфлюенсерам, які активно включають їх у свої луки.

Уггі з відкритою п'яткою. Фото з Instagram

На вулицях великих міст уггі стали частиною повсякденного стилю, що ідеально поєднує комфорт і трендовий вигляд. Носіть їх із пальтом оверсайз, вільними джинсами або навіть трикотажними костюмами — ці черевики додають невимушеності будь-якому образу. Особливо популярними вони стали у зимовий період, коли важливо не лише мати стильний вигляд, але й зберігати тепло.

Уггі в сучасному образі. Фото з Instagram

Цього року уггі можна було побачити навіть на зірках: Ніколь Кідман, Кім Кардаш’ян, Дженніфер Лопес і Наомі Воттс нерідко обирали це взуття для зйомок чи повсякденних виходів. Причому, вони не просто носили уггі — вони зробили їх центральним акцентом своїх образів. А модні бренди, підхопивши хвилю, навіть включили ці черевики у свої покази.

Якщо раніше уггі називали взуттям для дому або гірських курортів, то тепер вони перетворилися на справжню "міську класику". Їх практичність та зручність стали ключовими причинами популярності серед сучасних дівчат, які цінують комфорт у щоденному житті.

Уггі під дублянку. Фото з Instagram

Схоже, цей тренд залишиться з нами надовго. Прогнози модних експертів стверджують, що уггі стануть одним із головних взуттєвих трендів 2025 року. Їх повернення довело: стиль і комфорт можуть існувати разом, і навіть суперечливі моделі можуть отримати другий шанс стати частиною сучасної культури.

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