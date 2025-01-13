Лучшие стрижки для зимы-2025 — идеальный выбор для женщин за 50

Женщина с короткой стильной стрижкой. Фото: Freepik

Зимняя пора часто становится настоящим вызовом для ухода за волосами. Под шапкой локоны теряют объем, становятся плоскими и тусклыми. Но стилисты нашли решение — две модные стрижки, которые не только омолаживают, но и сохраняют объем даже после нескольких часов в теплом головном уборе.

О них написал "ТСН".

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Боб с ровным срезом

Эта прическа давно стала любимицей женщин по всему миру. Она придает образу изысканности и выглядит чрезвычайно элегантно. Ровный срез создает эффект густых волос даже на тонких локонах, а симметрия равномерно распределяет объем по всей длине.

Боб не требует сложной укладки: достаточно высушить волосы, немного приподнимая их у корней. Для дополнительного эффекта можно нанести на влажные волосы легкий мусс. Идеальная длина для зимы — до подбородка или чуть ниже, чтобы после шапки волосы держали форму.

Стрижка боб. Фото из Instagram

Многослойная стрижка с челкой

Еще один стильный вариант — многослойная стрижка, которая мгновенно добавляет образу динамики. Легкие слои создают текстуру и предотвращают эффект "прилизанности". А акцентная челка выгодно скроет мелкие морщинки на лбу и сделает взгляд моложе.

Эта прическа также проста в уходе: после мытья достаточно высушить локоны, слегка взбить их руками, и все — вы готовы к выходу! Челку можно оставить прямой или слегка подкрутить для большей выразительности.

Многослойная стрижка. Фото из Instagram

Почему эти стрижки идеальны для зимы

Сохраняют объем. Волосы остаются пышными даже после длительного ношения шапки.

Волосы остаются пышными даже после длительного ношения шапки. Пасуют всем. Эти варианты подходят для любой формы лица и структуры волос.

Эти варианты подходят для любой формы лица и структуры волос. Легкие в уходе. В холодное время года, когда времени на сложные укладки мало, эти прически позволяют выглядеть ухоженно без лишних усилий.

В целом, выбирая одну из этих стрижек, вы всегда будете выглядеть стильно и молодо независимо от погоды за окном.

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