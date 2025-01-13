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Тримають об’єм під шапкою — ідеальні стрижки для жінок 50+

13 січня 2025 16:07
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Найкращі стрижки для зими-2025 — ідеальний вибір для жінок за 50
Жінка з короткою стильною стрижкою. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Зимова пора часто стає справжнім викликом для догляду за волоссям. Під шапкою локони втрачають об’єм, стають пласкими і тьмяними. Але стилісти знайшли рішення — дві модні стрижки, які не тільки омолоджують, а й зберігають об’єм навіть після кількох годин у теплому головному уборі.

Про них написав "ТСН".

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Боб із рівним зрізом

Ця зачіска давно стала улюбленицею жінок по всьому світу. Вона додає образу вишуканості та має надзвичайно елегантний вигляд. Рівний зріз створює ефект густого волосся навіть на тонких локонах, а симетрія рівномірно розподіляє об’єм по всій довжині.

Боб не потребує складного укладання: достатньо висушити волосся, трохи піднімаючи його біля коріння. Для додаткового ефекту можна нанести на вологе волосся легкий мус. Ідеальна довжина для зими — до підборіддя або трохи нижче, щоб після шапки волосся тримало форму.

Боб залишається універсальною зачіскою для усіх
Стрижка боб. Фото з Instagram

Багатошарова стрижка з чубчиком

Ще один стильний варіант — багатошарова стрижка, яка миттєво додає образу динаміки. Легкі шари створюють текстуру і запобігають ефекту "прилизаності". А акцентний чубчик вигідно приховає дрібні зморшки на лобі та зробить погляд молодшим.

Ця зачіска також проста у догляді: після миття достатньо висушити локони, злегка збити їх руками, і все — ви готові до виходу! Чубчик можна залишити прямим або злегка підкрутити для більшої виразності.

Багатошарова стрижка додає додаткового об'єму волоссю
Багатошарова стрижка. Фото з Instagram

Чому ці стрижки ідеальні для зими

  • Зберігають об'єм. Волосся залишається пишним навіть після тривалого носіння шапки.
  • Пасують усім. Ці варіанти підходять для будь-якої форми обличчя і структури волосся.
  • Легкі у догляді. У холодну пору року, коли часу на складні укладання обмаль, ці зачіски дозволяють мати доглянутий вигляд без зайвих зусиль.

В цілому, обираючи одну з цих стрижок, ви завжди матимете стильний і молодий вигляд незалежно від погоди за вікном.

Раніше ми писали про універсальну стрижку, що підійде різному типу волоссю.

Також ми повідомляли, які трендові стрижки варто розглянути у 2025.

мода жінки стрижки зачіски стиль

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