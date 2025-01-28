Модные неожиданности 2025 — какие вещи будут в тренде

Три стильные вещи 2025 года, которые удивят и покорят всех
Мода никогда не стоит на месте, и 2025 год точно принесет много нового и интересного. В трендах — свежие идеи, которые уже завоевали сердца многих, а Instagram буквально взрывается стильными образами. Эти тренды легко добавят вашему гардеробу нотку современности и помогут выделиться без особых усилий.
Об этом пишет Cosmo.
Какие вещи будут в тренде 2025 года
Юбка-карандаш
В этом году юбка-карандаш возвращается, но уже в обновленном виде. Она вытеснила немного поднадоевшие плиссированные модели и теперь считается мастхэвом сезона. Ее главное преимущество — универсальность.
Можно носить с классической рубашкой для строгого вида или комбинировать с полупрозрачным джемпером, чтобы добавить легкий намек на игривость. Добавьте к этому изящные туфли, и ваш образ будет выглядеть так, будто вы сошли со страниц модного журнала.
Техническая куртка
Весна 2025 года зовет к экспериментам, и техническая куртка — именно то, что надо. Это не просто верхняя одежда, а стильный акцент в вашем гардеробе. Куртки с интересными деталями, такими как функциональные карманы, молнии и аккуратные воротники, легко сочетаются со многими вещами.
Смело комбинируйте такую куртку с легкими платьями, юбками или даже широкими брюками палаццо, чтобы создать свой вариант модного gorpcore-стиля. Практично, стильно и точно не скучно.
Шляпа с характером
Аксессуары всегда добавляют образу завершенности, и в 2025 году эту задачу выполнят шляпки. Но не простые — акцентные! Яркие цвета, необычные формы, интересные детали — все это делает шляпу настоящей "звездой" вашего лука.
Не бойтесь делать ее главным акцентом, ведь именно такие вещи создают стиль. Достаточно посмотреть на звезд, чтобы понять: шляпы — это будущее, которое уже наступило.
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