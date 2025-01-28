Модные неожиданности 2025 — какие вещи будут в тренде

Стильные девушки. Фото: Freepik

Мода никогда не стоит на месте, и 2025 год точно принесет много нового и интересного. В трендах — свежие идеи, которые уже завоевали сердца многих, а Instagram буквально взрывается стильными образами. Эти тренды легко добавят вашему гардеробу нотку современности и помогут выделиться без особых усилий.

Об этом пишет Cosmo.

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Юбка-карандаш

В этом году юбка-карандаш возвращается, но уже в обновленном виде. Она вытеснила немного поднадоевшие плиссированные модели и теперь считается мастхэвом сезона. Ее главное преимущество — универсальность.

Можно носить с классической рубашкой для строгого вида или комбинировать с полупрозрачным джемпером, чтобы добавить легкий намек на игривость. Добавьте к этому изящные туфли, и ваш образ будет выглядеть так, будто вы сошли со страниц модного журнала.

Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Техническая куртка

Весна 2025 года зовет к экспериментам, и техническая куртка — именно то, что надо. Это не просто верхняя одежда, а стильный акцент в вашем гардеробе. Куртки с интересными деталями, такими как функциональные карманы, молнии и аккуратные воротники, легко сочетаются со многими вещами.

Смело комбинируйте такую куртку с легкими платьями, юбками или даже широкими брюками палаццо, чтобы создать свой вариант модного gorpcore-стиля. Практично, стильно и точно не скучно.

Техническая куртка. Фото из Instagram

Шляпа с характером

Аксессуары всегда добавляют образу завершенности, и в 2025 году эту задачу выполнят шляпки. Но не простые — акцентные! Яркие цвета, необычные формы, интересные детали — все это делает шляпу настоящей "звездой" вашего лука.

Шляпа. Фото из Instagram

Не бойтесь делать ее главным акцентом, ведь именно такие вещи создают стиль. Достаточно посмотреть на звезд, чтобы понять: шляпы — это будущее, которое уже наступило.

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