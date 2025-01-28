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Три стильные вещи 2025 года, которые удивят и покорят всех

28 января 2025 09:29
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Модные неожиданности 2025 — какие вещи будут в тренде
Стильные девушки. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Мода никогда не стоит на месте, и 2025 год точно принесет много нового и интересного. В трендах — свежие идеи, которые уже завоевали сердца многих, а Instagram буквально взрывается стильными образами. Эти тренды легко добавят вашему гардеробу нотку современности и помогут выделиться без особых усилий.

Об этом пишет Cosmo.

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Юбка-карандаш

В этом году юбка-карандаш возвращается, но уже в обновленном виде. Она вытеснила немного поднадоевшие плиссированные модели и теперь считается мастхэвом сезона. Ее главное преимущество — универсальность.

Можно носить с классической рубашкой для строгого вида или комбинировать с полупрозрачным джемпером, чтобы добавить легкий намек на игривость. Добавьте к этому изящные туфли, и ваш образ будет выглядеть так, будто вы сошли со страниц модного журнала.

Юбка-карандаш не покидает тренды 2025 года
Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Техническая куртка

Весна 2025 года зовет к экспериментам, и техническая куртка — именно то, что надо. Это не просто верхняя одежда, а стильный акцент в вашем гардеробе. Куртки с интересными деталями, такими как функциональные карманы, молнии и аккуратные воротники, легко сочетаются со многими вещами.

Смело комбинируйте такую куртку с легкими платьями, юбками или даже широкими брюками палаццо, чтобы создать свой вариант модного gorpcore-стиля. Практично, стильно и точно не скучно.

Техническая куртка - модная новинка 2025 года
Техническая куртка. Фото из Instagram

Шляпа с характером

Аксессуары всегда добавляют образу завершенности, и в 2025 году эту задачу выполнят шляпки. Но не простые — акцентные! Яркие цвета, необычные формы, интересные детали — все это делает шляпу настоящей "звездой" вашего лука.

Шляпа может стать отличным дополнением вашего образа
Шляпа. Фото из Instagram

Не бойтесь делать ее главным акцентом, ведь именно такие вещи создают стиль. Достаточно посмотреть на звезд, чтобы понять: шляпы — это будущее, которое уже наступило.

Ранее мы писали о том, какие аксессуары в тренде этой зимой.

Также мы сообщали, какие вещи универсальны, и не стоит на них экономить.

мода тренды вещи стиль 2025 год

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09:25 В Киеве судили мужчину за насилие над женой

09:22 На Одесчине готовятся дать отпор российскому мазуту — какие меры

Эксклюзив

09:13 России нельзя доверять во время переговоров, — генерал Ходжес

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:11 Украину устраивают — Зеленский о гарантиях безопасности Израиля

09:01 Такер Карлсон обвинил Байдена в попытках ликвидации Путина

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