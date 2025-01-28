Модні несподіванки 2025 — які речі будуть у тренді

Стильні дівчата. Фото: Freepik

Мода ніколи не стоїть на місці, і 2025 рік точно принесе багато нового і цікавого. У трендах — свіжі ідеї, які вже завоювали серця багатьох, а Instagram буквально вибухає стильними образами. Ці тренди легко додадуть вашому гардеробу нотку сучасності та допоможуть виділитися без особливих зусиль.

Про це пише Cosmo.

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Спідниця-олівець

Цього року спідниця-олівець повертається, але вже в оновленому вигляді. Вона витіснила трохи набридлі плісировані моделі і тепер вважається мастхевом сезону. Її головна перевага — універсальність.

Можна носити з класичною сорочкою для строгого вигляду або комбінувати з напівпрозорим джемпером, щоб додати легкий натяк на грайливість. Додайте до цього витончені туфлі, і ваш образ матиме такий вигляд, ніби ви зійшли зі сторінок модного журналу.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Технічна куртка

Весна 2025 року кличе до експериментів, і технічна куртка — саме те, що треба. Це не просто верхній одяг, а стильний акцент у вашому гардеробі. Куртки з цікавими деталями, як-от функціональні кишені, блискавки та акуратні коміри, легко поєднуються з багатьма речами.

Сміливо комбінуйте таку куртку з легкими сукнями, спідницями або навіть широкими штанами палаццо, щоб створити свій варіант модного gorpcore-стилю. Практично, стильно й точно не нудно.

Технічна куртка. Фото з Instagram

Капелюх із характером

Аксесуари завжди додають образу завершеності, і у 2025 році це завдання виконають капелюшки. Але не прості — акцентні! Яскраві кольори, незвичні форми, цікаві деталі — усе це робить капелюх справжньою "зіркою" вашого лука.

Капелюх. Фото з Instagram

Не бійтеся робити його головним акцентом, адже саме такі речі створюють стиль. Достатньо подивитися на зірок, щоб зрозуміти: капелюхи — це майбутнє, яке вже настало.

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