Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Три стильні речі 2025 року, які здивують і підкорять усіх arrow

Три стильні речі 2025 року, які здивують і підкорять усіх

28 січня 2025 09:29
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Модні несподіванки 2025 — які речі будуть у тренді
Стильні дівчата. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Мода ніколи не стоїть на місці, і 2025 рік точно принесе багато нового і цікавого. У трендах — свіжі ідеї, які вже завоювали серця багатьох, а Instagram буквально вибухає стильними образами. Ці тренди легко додадуть вашому гардеробу нотку сучасності та допоможуть виділитися без особливих зусиль.

Про це пише Cosmo.

Читайте також:

Які речі будуть в тренді 2025 року

Спідниця-олівець

Цього року спідниця-олівець повертається, але вже в оновленому вигляді. Вона витіснила трохи набридлі плісировані моделі і тепер вважається мастхевом сезону. Її головна перевага — універсальність.

Можна носити з класичною сорочкою для строгого вигляду або комбінувати з напівпрозорим джемпером, щоб додати легкий натяк на грайливість. Додайте до цього витончені туфлі, і ваш образ матиме такий вигляд, ніби ви зійшли зі сторінок модного журналу.

Спідниця-олівець не покидає тренди 2025 року
Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Технічна куртка

Весна 2025 року кличе до експериментів, і технічна куртка — саме те, що треба. Це не просто верхній одяг, а стильний акцент у вашому гардеробі. Куртки з цікавими деталями, як-от функціональні кишені, блискавки та акуратні коміри, легко поєднуються з багатьма речами.

Сміливо комбінуйте таку куртку з легкими сукнями, спідницями або навіть широкими штанами палаццо, щоб створити свій варіант модного gorpcore-стилю. Практично, стильно й точно не нудно.

Технічна куртка - модна новинка 2025 року
Технічна куртка. Фото з Instagram

Капелюх із характером

Аксесуари завжди додають образу завершеності, і у 2025 році це завдання виконають капелюшки. Але не прості — акцентні! Яскраві кольори, незвичні форми, цікаві деталі — усе це робить капелюх справжньою "зіркою" вашого лука.

Капелюх може стати чудовим доповненням вашого образу
Капелюх. Фото з Instagram

Не бійтеся робити його головним акцентом, адже саме такі речі створюють стиль. Достатньо подивитися на зірок, щоб зрозуміти: капелюхи — це майбутнє, яке вже настало.

Раніше ми писали про те, які аксесуари в тренді цієї зими.

Також ми повідомляли, які речі універсальні, і не варто на них економити.

мода тренди речі стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:45 Клієнтів monobank здивували новою функцією в додатку — що відомо

09:36 Обстріли Київщини — пошкоджений музей ретро-авто та будинки

09:36 Черги на кордоні України — на трьох КПП зранку є затори

09:25 У Києві судили чоловіка за насильство над дружиною

09:22 На Одещині готуються дати відсіч російському мазуту — які заходи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

09:13 Росії не можна довіряти під час переговорів, — генерал Годжес

09:11 Україну влаштовують — Зеленський про гарантії безпеки Ізраїлю

09:01 Такер Карлсон звинуватив Байдена у спробах ліквідації Путіна

08:37 Раритет із СРСР — за скільки продають старі монети на OLX

08:37 США призупинили програму допомоги українським біженцям U4U

09:45 Клієнтів monobank здивували новою функцією в додатку — що відомо

09:36 Обстріли Київщини — пошкоджений музей ретро-авто та будинки

09:36 Черги на кордоні України — на трьох КПП зранку є затори

09:25 У Києві судили чоловіка за насильство над дружиною

09:22 На Одещині готуються дати відсіч російському мазуту — які заходи

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

09:13 Росії не можна довіряти під час переговорів, — генерал Годжес

09:11 Україну влаштовують — Зеленський про гарантії безпеки Ізраїлю

09:01 Такер Карлсон звинуватив Байдена у спробах ліквідації Путіна

08:37 Раритет із СРСР — за скільки продають старі монети на OLX

08:37 США призупинили програму допомоги українським біженцям U4U

06:40 Нові ціни на брухт міді — вартість кольорових металів у січні

06:25 Виробництво чипів в Україні — наскільки реально та які є проблеми

05:45 Ці цифри засмутять — які мінімальні пенсії в Україні та ЄС

27 січня 2025

06:40 Оновлені ціни на чормет — скільки коштує брухт в Україні

26 січня 2025

06:40 Нові ціни на золото — ломбарди підняли тарифи

25 січня 2025

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

Text

08:00 НАБУ зареєструвало провадження проти Умєрова — ефір Ранок.LIVE

27 січня 2025
Text

17:50 Залужний зробив гучну заяву щодо Путіна, — ефір Вечір.LIVE

Text

14:28 У ЗСУ розповіли, від якої зброї найчастіше гинуть окупанти

Text

13:00 Термінова заява Зеленського — ефір День.LIVE

Text

08:00 Указ Зеленського щодо змін у керівництві ЗСУ — ефір Ранок.LIVE

25 січня 2025
Text

22:30 Трамп вийшов із заявою у Лас-Вегасі — ефір Новини.LIVE

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку

16 січня 2025

09:17 Небажані дзвінки — на номери з якими цифрами не можна відповідати