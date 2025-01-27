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Три вещи, что будут служить годами — не стоит на них экономить

27 января 2025 18:19
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Вещи, которые всегда в моде — на чем экономить не стоит
Девушка в пальто. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Есть вещи, на которых экономить точно не стоит. Они служат годами, всегда остаются актуальными и помогают создать целостный, продуманный образ. Это универсальные элементы гардероба, которые не только имеют дорогой вид, но и сочетают в себе практичность, долговечность и стиль.

Новини.LIVE расскажет детальнее о чем речь.

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Пальто

Пальто — это основа зимнего или демисезонного гардероба. Качественное пальто всегда имеет солидный вид: швы ровные, подкладка хорошо пришита, ткань держит форму даже после многочисленных выходов на улицу.

Лучшие модели изготавливаются из натуральной шерсти или кашемира с небольшим добавлением синтетических волокон для износостойкости. Такое пальто согревает в холод, добавляет элегантности и не теряет своей привлекательности годами. Кроме этого, классическое пальто подходит ко всему — от джинсов до деловых костюмов.

Пальто нужно выбирать из качественных материалов
Пальто. Фото из Instagram

Костюм со штанами

Классический костюм — это тот случай, когда универсальность и стиль сочетаются идеально. Хороший костюм изготавливают из тканей, которые "дышат" и держат форму даже после многих стирок или химчисток. Лучшие варианты имеют сдержанный дизайн, качественную фурнитуру, ровные строчки и идеальную посадку.

Универсальность костюма поражает: жакет можно носить с джинсами или юбками, а брюки прекрасно сочетаются со свитерами или рубашками. Одна такая вещь открывает десятки новых комбинаций для гардероба. К тому же качественный костюм — это не просто о стиле, но и об уверенности в себе на встречах, мероприятиях или даже в повседневной жизни.

Костюм с брюками идеально впишется в деловой гардероб
Костюм. Фото из Instagram

Сумка — деталь, которая говорит о статусе

Сумка — это не только функциональный аксессуар, но и важный акцент в вашем образе. Качественная сумка из натуральной кожи или премиум-текстиля сохранит свой вид даже после многих лет активного использования. Она не потеряет форму, ее швы останутся на месте, а фурнитура — блестящей и надежной.

Красивая сумка способна дополнить любой образ
Сумка. Фото из Instagram

Такие сумки имеют стильный дизайн, который остается актуальным в любом сезоне. К тому же когда сумка имеет дорогой и опрятный вид, это придает вашему облику завершенности и изысканности.

Ранее мы писали о том, какие стильные тренды 2024 года и дальше будут актуальными.

Также мы сообщали, какие вещи всегда остаются в моде.

мода одежда вещи стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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