Речі, які завжди в моді — на чому економити не варто

Дівчина в пальто. Фото: Freepik

Є речі, на яких економити точно не варто. Вони служать роками, завжди залишаються актуальними і допомагають створити цілісний, продуманий образ. Це універсальні елемяенти гардероба, які не тільки мають дорогий вигляд, але й поєднують у собі практичність, довговічність і стиль.

Новини.LIVE розповість детальніше про що мова.

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Пальто

Пальто — це основа зимового або демісезонного гардероба. Якісне пальто завжди має солідний вигляд: шви рівні, підкладка добре пришита, тканина тримає форму навіть після численних виходів на вулицю.

Найкращі моделі виготовляються з натуральної вовни або кашеміру з невеликим додаванням синтетичних волокон для зносостійкості. Таке пальто зігріває у холод, додає елегантності і не втрачає своєї привабливості роками. Окрім цього, класичне пальто пасує до всього — від джинсів до ділових костюмів.

Пальто. Фото з Instagram

Костюм зі штанами

Класичний костюм — це той випадок, коли універсальність і стиль поєднуються ідеально. Хороший костюм виготовляють із тканин, які "дихають" і тримають форму навіть після багатьох прань або хімчисток. Найкращі варіанти мають стриманий дизайн, якісну фурнітуру, рівні строчки й ідеальну посадку.

Універсальність костюма вражає: жакет можна носити з джинсами або спідницями, а штани чудово поєднуються зі светрами чи сорочками. Одна така річ відкриває десятки нових комбінацій для гардероба. До того ж якісний костюм — це не просто про стиль, а й про впевненість у собі на зустрічах, заходах чи навіть у повсякденному житті.

Костюм. Фото з Instagram

Сумка — деталь, яка говорить про статус

Сумка — це не лише функціональний аксесуар, а й важливий акцент у вашому образі. Якісна сумка з натуральної шкіри або преміум-текстилю збереже свій вигляд навіть після багатьох років активного використання. Вона не втратить форму, її шви залишаться на місці, а фурнітура — блискучою і надійною.

Сумка. Фото з Instagram

Такі сумки мають стильний дизайн, який залишається актуальним у будь-якому сезоні. До того ж коли сумка має дорогий і охайний вигляд, це додає вашому вигляду завершеності й вишуканості.

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