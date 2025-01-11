Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мода arrow Три ошибки в макияже, которые визуально добавляют возраста arrow

Три ошибки в макияже, которые визуально добавляют возраста

11 января 2025 11:17
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Три худшие ошибки в макияже, которые подчеркивают морщины на лице
Женщина делает макияж. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Макияж — это не просто способ подчеркнуть свою красоту, но и отличный инструмент, чтобы скрыть мелкие недостатки и придать уверенности в себе. Однако, если подходить к этому без должного внимания, можно случайно сделать проблемы еще более заметными. Особенно это касается зрелой кожи, когда даже маленькая ошибка в макияже может привлечь нежелательное внимание.

Издание She Finds рассказало о простых правилах, которые помогут женщинам выглядеть моложе.

Читайте также:

Каких правил в макияже стоит придерживаться 

Забудьте о пудровых румянах

С возрастом кожа теряет влагу и становится более сухой. Пудровые румяна лишь подчеркивают этот эффект, создавая лишнюю текстуру. Вместо этого стоит выбирать кремовые или жидкие румяна, которые нежно ложатся на кожу и добавляют естественного сияния.

Важно также избегать блесток — они лишь привлекают внимание к морщинам. А что касается цветов, то коралловые, персиковые и нежно-красные оттенки лучше всего справляются с задачей освежить лицо.

От пудровых румян лучше отказаться взрослым женщинам
Девушка с кисточкой для макияжа. Фото: Freepik

Праймер 

Праймер — это замечательная основа для макияжа, но его нужно наносить в меру. Лучше всего это делать влажной губкой, легкими прикосновениями, без растираний. Иначе праймер вместе с тональным средством может размазаться, особенно на сухой коже. Достаточно легкого прижимания губки к коже, чтобы создать ровное и естественное покрытие.

Брови должны "смотреть" вверх

С течением времени кожа начинает терять упругость, и это может влиять даже на форму бровей. Кончики, направленные вниз, создают впечатление уставшего вида. Чтобы этого избежать, брови нужно укладывать и красить так, чтобы их направление шло вверх. Как определить идеальную форму?

Брови должны быть выразительными, но правильной формы
Косметика. Фото: Freepik

Начало брови должно быть на одной линии с краем носа, а самая высокая точка — над серединой глаза. Кончик брови стоит завершать на уровне воображаемой линии от края носа до внешнего угла глаза. Такой подход "откроет" взгляд и сделает лицо моложе.

Ранее мы писали о том, как макияж может скрыть последствия бессонной ночи.

Также мы сообщали, какой макияж будет модным в 2025 году.

мода возраст маникюр красота стиль

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11:00 Повышение социальных выплат — кто получит обновленную помощь

10:57 В Украине разоблачили масштабные незаконные схемы от ТЦК и МСЭК

10:46 Отключение света в Одессе — кому ограничили электроснабжение

11:22 Байден высказался о шансах Украины на победу в войне

11:21 Угроза метеозависимым — прогноз магнитных бурь на сегодня

11:17 В Молдове будут тщательнее проверять посылки из Украины

11:14 В ISW оценили готовность России к переговорам с Трампом

11:13 Часы за 285 тыс. долларов поразил весь мир — детали

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

11:10 Ефросинина отреагировала на заключение скандального Ктиторчука

11:04 Растет число погибших из-за масштабных пожаров в Лос-Анджелесе

11:00 Повышение социальных выплат — кто получит обновленную помощь

10:57 В Украине разоблачили масштабные незаконные схемы от ТЦК и МСЭК

10:46 Отключение света в Одессе — кому ограничили электроснабжение

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше, чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея