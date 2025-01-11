Три худшие ошибки в макияже, которые подчеркивают морщины на лице

Женщина делает макияж. Фото: Freepik

Макияж — это не просто способ подчеркнуть свою красоту, но и отличный инструмент, чтобы скрыть мелкие недостатки и придать уверенности в себе. Однако, если подходить к этому без должного внимания, можно случайно сделать проблемы еще более заметными. Особенно это касается зрелой кожи, когда даже маленькая ошибка в макияже может привлечь нежелательное внимание.

Издание She Finds рассказало о простых правилах, которые помогут женщинам выглядеть моложе.

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Забудьте о пудровых румянах

С возрастом кожа теряет влагу и становится более сухой. Пудровые румяна лишь подчеркивают этот эффект, создавая лишнюю текстуру. Вместо этого стоит выбирать кремовые или жидкие румяна, которые нежно ложатся на кожу и добавляют естественного сияния.

Важно также избегать блесток — они лишь привлекают внимание к морщинам. А что касается цветов, то коралловые, персиковые и нежно-красные оттенки лучше всего справляются с задачей освежить лицо.

Девушка с кисточкой для макияжа. Фото: Freepik

Праймер

Праймер — это замечательная основа для макияжа, но его нужно наносить в меру. Лучше всего это делать влажной губкой, легкими прикосновениями, без растираний. Иначе праймер вместе с тональным средством может размазаться, особенно на сухой коже. Достаточно легкого прижимания губки к коже, чтобы создать ровное и естественное покрытие.

Брови должны "смотреть" вверх

С течением времени кожа начинает терять упругость, и это может влиять даже на форму бровей. Кончики, направленные вниз, создают впечатление уставшего вида. Чтобы этого избежать, брови нужно укладывать и красить так, чтобы их направление шло вверх. Как определить идеальную форму?

Косметика. Фото: Freepik

Начало брови должно быть на одной линии с краем носа, а самая высокая точка — над серединой глаза. Кончик брови стоит завершать на уровне воображаемой линии от края носа до внешнего угла глаза. Такой подход "откроет" взгляд и сделает лицо моложе.

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