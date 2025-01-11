Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Три помилки у макіяжі, які візуально додають віку arrow

Три помилки у макіяжі, які візуально додають віку

11 січня 2025 11:17
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Три найгірші помилки в макіяжі, які підкреслюють зморшки на обличчі
Жінка робить макіяж. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Макіяж — це не просто спосіб підкреслити свою красу, але й чудовий інструмент, щоб приховати дрібні недоліки та надати впевненості у собі. Однак, якщо підходити до цього без належної уваги, можна ненароком зробити проблеми ще помітнішими. Особливо це стосується зрілої шкіри, коли навіть маленька помилка у макіяжі може привернути небажану увагу.

Видання She Finds розповіло про прості правила, які допоможуть жінкам мати молодший вигляд.

Читайте також:

Яких правил в макіяжі варто дотримуватись 

Забудьте про пудрові рум’яна

З віком шкіра втрачає вологу і стає сухішою. Пудрові рум’яна лише підкреслюють цей ефект, створюючи зайву текстуру. Натомість варто обирати кремові або рідкі рум’яна, які ніжно лягають на шкіру і додають природного сяйва.

Важливо також уникати блискіток — вони лише привертають увагу до зморшок. А щодо кольорів, то коралові, персикові та ніжно-червоні відтінки найкраще справляються із завданням освіжити обличчя.

Від пудрових рум'ян краще відмовитись дорослим жінкам
Дівчина з кісточкою для макіяжу. Фото: Freepik

Праймер 

Праймер — це чудова основа для макіяжу, але його потрібно наносити в міру. Найкраще це робити вологою губкою, легкими дотиками, без розтирань. Інакше праймер разом із тональним засобом може розмазатися, особливо на сухій шкірі. Достатньо легкого притискання губки до шкіри, щоб створити рівне і природне покриття.

Брови повинні "дивитися" вгору

З часом шкіра починає втрачати пружність, і це може впливати навіть на форму брів. Кінчики, спрямовані вниз, створюють враження втомленого вигляду. Щоб цього уникнути, брови потрібно укладати та фарбувати так, щоб їхній напрямок йшов вгору. Як визначити ідеальну форму?

Брови мають бути виразними, але правильної форми
Косметика. Фото: Freepik

Початок брови має бути на одній лінії з краєм носа, а найвища точка — над серединою ока. Кінчик брови варто завершувати на рівні уявної лінії від краю носа до зовнішнього кута ока. Такий підхід "відкриє" погляд і зробить обличчя молодшим.

Раніше ми писали про те, як макіяж може приховати наслідки безсонної ночі.

Також ми повідомляли, який макіяж буде модним у 2025 році.

 

мода вік манікюр краса стиль

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:52 Бойовий медик групи Grizzly показав відео з фронту на Харківщині

11:46 Окупанти облаштовують опорні пункти у кримських багатоповерхівках

11:44 Гренландія відреагувала на бажання Трампа приєднати територію

11:22 Байден висловився щодо шансів України на перемогу у війні

11:21 Загроза метеозалежним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:17 У Молдові будуть ретельніше перевіряти посилки з України

11:14 В ISW оцінили готовність Росії до переговорів з Трампом

11:13 Годинник за 285 тис. доларів вразив весь світ — деталі

11:10 Єфросиніна відреагувала на ув'язнення скандального Ктиторчука

11:04 Зростає кількість загиблих через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі

11:52 Бойовий медик групи Grizzly показав відео з фронту на Харківщині

11:46 Окупанти облаштовують опорні пункти у кримських багатоповерхівках

11:44 Гренландія відреагувала на бажання Трампа приєднати територію

11:22 Байден висловився щодо шансів України на перемогу у війні

11:21 Загроза метеозалежним — прогноз магнітних бур на сьогодні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

11:17 У Молдові будуть ретельніше перевіряти посилки з України

11:14 В ISW оцінили готовність Росії до переговорів з Трампом

11:13 Годинник за 285 тис. доларів вразив весь світ — деталі

11:10 Єфросиніна відреагувала на ув'язнення скандального Ктиторчука

11:04 Зростає кількість загиблих через масштабні пожежі в Лос-Анджелесі

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

06:20 єОселя — як отримати житло, скільки це коштує та які недоліки

10 січня 2025
Ексклюзив

18:44 Мазут з російських танкерів дістався до Одещини — чим загрожує

06:40 Вартість латуні вражає — ціни на кольорові метали у січні

06:20 Невтішні цифри — на скільки"мінімалка в ЄС більша, ніж в Україні

9 січня 2025

22:37 Не вистачає ні на що — скільки одесити платять за комуналку

06:40 Ціни на алюміній дивують — вартість кольорових металів у січні

06:20 Золоте світло — скільки платять за електроенергію в Україні та ЄС

8 січня 2025

22:37 Прожитковий мінімум 2025 — що собі можуть дозволити одесити

11:27 Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

Text

05:13 Військові сьогодні найбезправніші в Україні — нардеп Гончаренко

10 січня 2025
Text

17:57 Повернення з СЗЧ та зустріч Трампа з Путіним — ефір Вечір.LIVE

Text

13:19 Умєров зробив екстрену заяву про війну — ефір День.LIVE

Text

12:43 Під постійними обстрілами — як живе прифронтовий Золочів

Text

12:17 Нардеп пояснив, чи скасують воєнний стан одразу після "перемир'я"

Text

10:58 Юрчишин назвав зарплати, які отримують народні депутати

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:00 Чим завершився Рамштайн для України, — ефір Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальні заяви Трампа та лісові пожежі — події тижня в США

Text

00:00 Нардеп прокоментував заяву США про завершення війни за 100 днів

9 січня 2025
Text

22:50 Здорожчання хліба в Україні — нардеп назвав причини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія