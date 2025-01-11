Три найгірші помилки в макіяжі, які підкреслюють зморшки на обличчі

Жінка робить макіяж. Фото: Freepik

Макіяж — це не просто спосіб підкреслити свою красу, але й чудовий інструмент, щоб приховати дрібні недоліки та надати впевненості у собі. Однак, якщо підходити до цього без належної уваги, можна ненароком зробити проблеми ще помітнішими. Особливо це стосується зрілої шкіри, коли навіть маленька помилка у макіяжі може привернути небажану увагу.

Видання She Finds розповіло про прості правила, які допоможуть жінкам мати молодший вигляд.

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Забудьте про пудрові рум’яна

З віком шкіра втрачає вологу і стає сухішою. Пудрові рум’яна лише підкреслюють цей ефект, створюючи зайву текстуру. Натомість варто обирати кремові або рідкі рум’яна, які ніжно лягають на шкіру і додають природного сяйва.

Важливо також уникати блискіток — вони лише привертають увагу до зморшок. А щодо кольорів, то коралові, персикові та ніжно-червоні відтінки найкраще справляються із завданням освіжити обличчя.

Дівчина з кісточкою для макіяжу. Фото: Freepik

Праймер

Праймер — це чудова основа для макіяжу, але його потрібно наносити в міру. Найкраще це робити вологою губкою, легкими дотиками, без розтирань. Інакше праймер разом із тональним засобом може розмазатися, особливо на сухій шкірі. Достатньо легкого притискання губки до шкіри, щоб створити рівне і природне покриття.

Брови повинні "дивитися" вгору

З часом шкіра починає втрачати пружність, і це може впливати навіть на форму брів. Кінчики, спрямовані вниз, створюють враження втомленого вигляду. Щоб цього уникнути, брови потрібно укладати та фарбувати так, щоб їхній напрямок йшов вгору. Як визначити ідеальну форму?

Косметика. Фото: Freepik

Початок брови має бути на одній лінії з краєм носа, а найвища точка — над серединою ока. Кінчик брови варто завершувати на рівні уявної лінії від краю носа до зовнішнього кута ока. Такий підхід "відкриє" погляд і зробить обличчя молодшим.

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