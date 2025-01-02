Главный аксессуар 2025 – модный способ его носить

Женщина в украшениях. Фото: Freepik

В этом сезоне дизайнеры снова удивляют, предлагая свежие идеи для стилизации базовых аксессуаров. К примеру, в весенне-летних коллекциях 2025 года виден нестандартный способ ношения обычного браслета. Вместо традиционного запястья дизайнеры рекомендуют закреплять браслет на предплечье.

Новини.LIVE расскажет больше о новой тенденции.

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Это стильный и доступный трюк, который придаст оригинальности даже самым простым образам. Главное, этот тренд универсален: подходит как для прогулок, так и для вечеринок или рабочих встреч. Стоит только выбрать правильный браслет и гармоничную одежду к нему.

В центре внимания этого года — минималистические браслеты. Они могут быть как тонкими, так и массивными в зависимости от вашего вкуса.

Минималистичный браслет. Фото с Instagram

Какие браслеты будут в моде в этом году

А если хочется чего-нибудь поярче, обратите внимание на блестящие браслеты со стразами или камнями — такие станут изюминкой даже самого простого наряда. Для поклонников нежного стиля идеально подойдут браслеты из жемчуга, которые добавят французский шарм.

Браслет из жемчуга. Фото с Instagram

Также в моде этнические украшения — тренд, вдохновленный стилем "бохо", который снова становится популярным.

Еще один беспроигрышный вариант — браслеты-цепочки. Они могут быть как утонченными, так и массивными. Не бойтесь экспериментировать с материалами: браслеты из металла, дерева, кожи или даже смолы отлично впишутся в современный гардероб.

Браслет из цепочки. Фото с Instagram

Относительно одежды браслеты лучше всего сочетать с вещами с короткими рукавами: топами, футболками или платьями. Однако в холодное время их можно носить поверх тонких свитеров или гольфов. Также интересно выглядит комбинация браслета с длинными перчатками из бархата, трикотажа или кожи.

Главное — соблюдать баланс, сочетая яркие аксессуары с базовой одеждой, чтобы образы не казались перегруженными.

Раньше мы писали о том, какое украшение может стать талисманом в 2025 году.

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