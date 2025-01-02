Головний аксесуар 2025 року — модний спосіб його носити

Жінка в прикрасах. Фото: Freepik

Цього сезону дизайнери знову дивують, пропонуючи свіжі ідеї для стилізації базових аксесуарів. Наприклад, у весняно-літніх колекціях 2025 року видно нестандартний спосіб носіння звичайного браслета. Замість традиційного зап’ястя дизайнери рекомендують закріплювати браслет на передпліччі.

Новини.LIVE розповість більше про нову тенденцію.

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Це стильний і доступний трюк, який додасть оригінальності навіть найпростішим образам. Головне, цей тренд універсальний: він підходить як для прогулянок, так і для вечірок чи робочих зустрічей. Варто лише вибрати правильний браслет і гармонійний одяг до нього.

У центрі уваги цього року — мінімалістичні браслети. Вони можуть бути як тонкими, так і масивними, залежно від вашого смаку.

Мінімалістичний браслет. Фото з Instagram

Які браслети будуть в моді цього року

А якщо хочеться чогось яскравішого, зверніть увагу на блискучі браслети зі стразами або камінням — такі стануть родзинкою навіть найпростішого вбрання. Для шанувальників ніжного стилю ідеально підійдуть браслети з перлів, що додадуть французького шарму.

Браслет з перлів. Фото з Instagram

Також у моді етнічні прикраси — тренд, натхненний стилем "бохо", який знову стає популярним.

Ще один безпрограшний варіант — браслети-ланцюжки. Вони можуть бути як витонченими, так і масивними. Не бійтеся експериментувати з матеріалами: браслети з металу, дерева, шкіри або навіть смоли чудово впишуться у сучасний гардероб.

Браслет з ланцюжка. Фото з Instagram

Щодо одягу, браслети найкраще поєднувати з речами з короткими рукавами: топами, футболками чи сукнями. Проте в холодну пору їх можна носити поверх тонких светрів чи гольфів. Також цікавий вигляд має комбінація браслета з довгими рукавичками з оксамиту, трикотажу або шкіри.

Головне — дотримуватися балансу, поєднуючи яскраві аксесуари з базовим одягом, щоб образи не здавалися перевантаженими.

Раніше ми писали про те, яка прикраса може стати талісманом в 2025 році.

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