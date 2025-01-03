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Трендовый маникюр для женщин 50+ — будете выглядеть моложе

3 января 2025 19:28
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Маникюр для женщин после 50 — стильные идеи для молодого вида
Нежный оттенок маникюра. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Женщинам после 50 важно выбирать не просто модный маникюр, а тот, что подчеркнет естественную красоту рук и придаст им ухоженности и изящества. Ваш выбор может значительно повлиять на то, как выглядят руки, так что стоит обратить внимание на несколько важных моментов.

Новини.LIVE расскажет об этом подробнее.

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Цвета лака, которые освежают руки

Выбор правильного цвета лака поможет вашим рукам иметь более молодой и ухоженный вид. Идеально подойдут молочные, нежно-розовые, бежевые и пастельные оттенки, например, светло-голубой или лавандовый.

Они добавляют свежести и гармонично сочетаются с естественным цветом кожи. Если вам нравятся более темные тона, выбирайте бордо, сливовый, коричневый или темно-синий — они выглядят изысканно и сдержанно. Однако не стоит останавливаться на слишком ярких или неоновых оттенках, ведь они могут подчеркнуть недостатки кожи или пигментные пятна.

Для женщин постарше лучше выбрать более светлые оттенки
Женщина со стильным маникюром. Фото: Freepik

Правильно подобранная форма ногтей тоже играет не менее важную роль. Лучше всего для зрелых рук подходят мягкий квадрат или овальная форма. Овальная делает пальцы визуально длиннее, добавляя женственности и утонченности. Мягкий квадрат сочетает в себе классику и современность, создавая гармоничный вид.

Черный и французский маникюр

Черный цвет всегда остается вне времени. Винные или темно-красные оттенки смотрятся особенно красиво на коротких ногтях, добавляя образу элегантности. Классический французский маникюр также не теряет актуальности, но попробуйте вариации с пастельными оттенками или золотыми кончиками, чтобы добавить нотку современности.

Красный оттенок маникюра подходит для женщин любого возраста
Красные ногти. Фото: Freepik

Покрытие, которое маскирует недостатки

Важно выбирать не только цвет, но и текстуру покрытия. Матовое или сатиновое покрытие имеет сдержанное и стильное покрытие, тогда как глянцевое может подчеркнуть неровности или другие недостатки.

Что носить после 50

Для старших женщин идеально подойдут пастельные и нейтральные тона, такие как персиковый, кремовый или светло-розовый. Избегайте ярких цветов — сдержанность всегда в тренде.

Ранее мы писали о том, к каким стильным идеям маникюра стоит присмотреться в январе.

Также мы сообщали, какие оттенки маникюра будут на пике популярности в этом году.

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