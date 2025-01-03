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Трендовий манікюр для жінок 50+ — омолоджуючий ефект гарантовано

3 січня 2025 19:28
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Манікюр для жінок після 50 — стильні ідеї для молодшого вигляду
Ніжний відтінок манікюру. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Жінкам після 50 важливо обирати не просто модний манікюр, а той, що підкреслить природну красу рук і додасть їм доглянутості та витонченості. Ваш вибір може значно вплинути на те, який мають вигляд руки, тож варто звернути увагу на кілька важливих моментів.

Новини.LIVE розповість про це детальніше. 

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Кольори лаку, які освіжають руки

Вибір правильного кольору лаку допоможе вашим рукам мати молодший і доглянутий вигляд. Ідеально підійдуть молочні, ніжно-рожеві, бежеві та пастельні відтінки, наприклад, світло-блакитний чи лавандовий.

Вони додають свіжості та гармонійно поєднуються з природним кольором шкіри. Якщо вам подобаються темніші тони, вибирайте бордо, сливовий, коричневий чи темно-синій — вони мають вишуканий і стриманий вигляд. Однак не варто зупинятися на надто яскравих або неонових відтінках, адже вони можуть підкреслити недоліки шкіри або пігментні плями.

Для жінок постарше краще обрати світліші відтінки
Жінка зі стильним манікюром. Фото: Freepik

Правильно підібрана форма нігтів теж грає не менш важливу роль. Найкраще для зрілих рук підходять м’який квадрат або овальна форма. Овальна робить пальці візуально довшими, додаючи жіночності та витонченості. М’який квадрат поєднує в собі класику і сучасність, створюючи гармонійний вигляд.

Червоний і французький манікюр

Червоний колір завжди залишається поза часом. Винні чи темно-червоні відтінки виглядають особливо красиво на коротких нігтях, додаючи образу елегантності. Класичний французький манікюр також не втрачає актуальності, але спробуйте варіації з пастельними відтінками або золотими кінчиками, щоб додати нотку сучасності.

Червоний відтінок манікюру пасує для жінок будь-якого віку
Червоні нігті.  Фото: Freepik

Покриття, яке маскує недоліки

Важливо обирати не лише колір, а й текстуру покриття. Матове або сатинове покриття має стримане і стильне покриття, тоді як глянцеве може підкреслити нерівності чи інші недоліки.

Що носити після 50

Для старших жінок ідеально підійдуть пастельні та нейтральні тони, як-от персиковий, кремовий чи світло-рожевий. Уникайте яскравих кольорів — стриманість завжди у тренді.

Раніше ми писали про те, до яких стильних ідей манікюру варто придивитись в січні.

Також ми повідомляли, які відтінки манікюру будуть на піку популярності цього року. 

 

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