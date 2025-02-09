С чем комбинировать главный цвет 2025 — трендовые идеи

Стильная девушка. Фото: Freepik

С приходом весны так и хочется добавить в гардероб что-то свежее и легкое. Если прошлый сезон был во власти кремово-желтого, то в этом году на сцену выходит небесно-голубой — нежный, легкий, словно кусочек чистого весеннего неба. Пока за окном пасмурно, этот цвет способен поднять настроение и добавить образу нотку свежести.

Хорошая новость — он отлично сочетается с разными оттенками, а с какими именно, Новини.LIVE расскажет далее.

Читайте также:

Какой цвет стал трендовым в 2025 году

Гармония с серым

Серый — классика, которая никогда не подведет. В паре с небесно-голубым он выглядит элегантно и сдержанно. Такой дуэт идеально впишется в офисные образы, а также подойдет для расслабленного стиля. Самый простой вариант — голубая рубашка с серыми брюками или юбкой. А для уютного повседневного образа — серый трикотажный свитер с голубыми джинсами.

Голубой с серым цветом. Фото из Instagram

Легкость с белым

Если хочется чего-то воздушного и свежего — сочетайте небесно-голубой с белым. Такой дуэт создает элегантный и чистый образ, который идеально подходит для теплых дней. Белые брюки и голубая блуза — беспроигрышный вариант. А голубое платье с белыми сапожками или босоножками — стильный выбор для весенних прогулок. Для контрастного акцента можно добавить бордовый или красный аксессуар.

Голубой с белым цветом. Фото из Instagram

Натуральность с бежевым

Если белый кажется слишком марким, попробуйте заменить его на бежевый. Это сочетание напоминает природные пейзажи: небо и песок, облака и земля. При этом можно выбрать как светлый, так и насыщенный бежевый. Например, песочный тренч в паре с голубым свитером и джинсами — это стильное и универсальное сочетание.

Бежевый с голубыми шортами. Фото из Instagram

Контраст с черным

Для тех, кто не хочет отказываться от темных оттенков, отличным решением станет дуэт голубого и черного. Нежный голубой разбавляет строгий черный, делая образ более мягким и женственным. Например, воздушная голубая блуза с черной кожаной юбкой — эффектный и стильный вариант.

Контраст голубого с черным. Фото из Instagram

Еще одна идея — голубое платье с черным лакированным жакетом. Такой контраст всегда выглядит актуально и добавляет образу глубины.

Ранее мы писали о том, какие цвета будут в тренде в этом сезоне.

Также мы сообщали, какой цвет платья считается самым модным в 2025.