З чим комбінувати головний колір 2025 — трендові ідеї

Стильна дівчина. Фото: Freepik

З приходом весни так і хочеться додати в гардероб щось свіже та легке. Якщо минулий сезон був у владі кремово-жовтого, то цього року на сцену виходить небесно-блакитний — ніжний, легкий, немов шматочок чистого весняного неба. Поки за вікном похмуро, цей колір здатний підняти настрій і додати образу нотку свіжості.

Хороша новина — він чудово поєднується з різними відтінками, а з якими саме, Новини.LIVE розповість далі.

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Гармонія із сірим

Сірий — класика, яка ніколи не підведе. У парі з небесно-блакитним він має елегантний та стриманий вигляд. Такий дует ідеально впишеться в офісні образи, а також підійде для розслабленого стилю. Найпростіший варіант — блакитна сорочка з сірими штанами або спідницею. А для затишного повсякденного образу — сірий трикотажний светр із блакитними джинсами.

Блакитний з сірим кольором. Фото з Instagram

Легкість із білим

Якщо хочеться чогось повітряного та свіжого — поєднуйте небесно-блакитний із білим. Такий дует створює елегантний і чистий образ, який ідеально підходить для теплих днів. Білі штани та блакитна блуза — безпрограшний варіант. А блакитна сукня з білими чобітками або босоніжками — стильний вибір для весняних прогулянок. Для контрастного акценту можна додати бордовий або червоний аксесуар.

Блакитний з білим кольором. Фото з Instagram

Натуральність із бежевим

Якщо білий здається занадто марким, спробуйте замінити його на бежевий. Це поєднання нагадує природні пейзажі: небо та пісок, хмари та земля. При цьому можна обрати як світлий, так і насичений бежевий. Наприклад, пісочний тренч у парі з блакитним светром і джинсами — це стильне та універсальне поєднання.

Бежевий з блакитними шортами. Фото з Instagram

Контраст із чорним

Для тих, хто не хоче відмовлятися від темних відтінків, чудовим рішенням стане дует блакитного й чорного. Ніжний блакитний розбавляє строгий чорний, роблячи образ м’якшим і жіночнішим. Наприклад, повітряна блакитна блуза з чорною шкіряною спідницею — ефектний і стильний варіант.

Контраст блакитного з чорним. Фото з Instagram

Ще одна ідея — блакитна сукня з чорним лакованим жакетом. Такий контраст завжди має актуальний вигляд і додає образу глибини.

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