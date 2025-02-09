З чим комбінувати головний колір 2025 — трендові ідеї

Трендовий колір в одязі 2025 року — з якими відтінками він засяє
З приходом весни так і хочеться додати в гардероб щось свіже та легке. Якщо минулий сезон був у владі кремово-жовтого, то цього року на сцену виходить небесно-блакитний — ніжний, легкий, немов шматочок чистого весняного неба. Поки за вікном похмуро, цей колір здатний підняти настрій і додати образу нотку свіжості.
Хороша новина — він чудово поєднується з різними відтінками, а з якими саме, Новини.LIVE розповість далі.
Який колір став трендовим 2025 року
Гармонія із сірим
Сірий — класика, яка ніколи не підведе. У парі з небесно-блакитним він має елегантний та стриманий вигляд. Такий дует ідеально впишеться в офісні образи, а також підійде для розслабленого стилю. Найпростіший варіант — блакитна сорочка з сірими штанами або спідницею. А для затишного повсякденного образу — сірий трикотажний светр із блакитними джинсами.
Легкість із білим
Якщо хочеться чогось повітряного та свіжого — поєднуйте небесно-блакитний із білим. Такий дует створює елегантний і чистий образ, який ідеально підходить для теплих днів. Білі штани та блакитна блуза — безпрограшний варіант. А блакитна сукня з білими чобітками або босоніжками — стильний вибір для весняних прогулянок. Для контрастного акценту можна додати бордовий або червоний аксесуар.
Натуральність із бежевим
Якщо білий здається занадто марким, спробуйте замінити його на бежевий. Це поєднання нагадує природні пейзажі: небо та пісок, хмари та земля. При цьому можна обрати як світлий, так і насичений бежевий. Наприклад, пісочний тренч у парі з блакитним светром і джинсами — це стильне та універсальне поєднання.
Контраст із чорним
Для тих, хто не хоче відмовлятися від темних відтінків, чудовим рішенням стане дует блакитного й чорного. Ніжний блакитний розбавляє строгий чорний, роблячи образ м’якшим і жіночнішим. Наприклад, повітряна блакитна блуза з чорною шкіряною спідницею — ефектний і стильний варіант.
Ще одна ідея — блакитна сукня з чорним лакованим жакетом. Такий контраст завжди має актуальний вигляд і додає образу глибини.
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