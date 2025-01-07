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Трендовый цвет в дизайне интерьеров 2025 — что выбрать для себя

7 января 2025 19:46
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Цвет 2025 года, который должен быть в каждом современном интерьере
Женщина выбирает мебель. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Фиолетовый цвет уверенно становится фаворитом в дизайне интерьеров на 2025 год. Несколько ведущих компаний по производству красок предполагают, что именно этот оттенок будет на пике популярности. Дизайнеры уже активно используют его в отделке, отмечая его универсальность и возможность дополнить любое пространство. 

Об этом сообщает Martha Stewart.

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Мягкие и нежные вариации фиолетового, которые сейчас в тренде, совсем не похожи на кричащие неоновые цвета из детских книжек. Они больше напоминают изящные пурпурные оттенки, которые легко вписываются как в классический, так и современный интерьер. Известный дизайнер Уильям Каллум отметил, что фиолетовый может быть одновременно и нейтральным, и роскошным, добавляя пространству элегантности.

Фиолетовый очень уютно смотрится в интерьере
Мебель в фиолетовом цвете. Фото: Freepik

Креативный директор BAS Stone Катибель Шарки называет фиолетовый "новым нейтральным". Она отметила, что этот цвет встречается повсюду: в мраморных текстурах, оформлении шкафов, декоре стен. Такой подход позволяет сделать фиолетовый ключевым элементом дизайна.

Долгое время этот оттенок был в тени, ассоциируясь с модой 70-х, но сейчас он снова привлекает внимание. Это связано с изменением предпочтений — люди отходят от стандартных белых и бежевых тонов, ища более ярких и выразительных решений. Насыщенные пурпурные цвета добавляют интерьерам глубины и уникальности.

Фиолетовый цвет в дийзане может иметь разные оттенки
Фиолетовый диван. Фото: Freepik

Фиолетовый отлично смотрится в любом контексте — как акцентный цвет для стен или потолков, так и в деталях, например, текстиле или мебели. Он может создавать уютную, даже немного загадочную атмосферу, или же, наоборот, подчеркивать свежесть и яркость светлых пространств.

Дизайнеры, компании-производители красок и владельцы домов уже сделали свой выбор. Фиолетовый — это про стиль, смелость и универсальность. Независимо от того, какой именно оттенок вы выберете, этот цвет точно сделает ваш интерьер уникальным.

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мода тренды Дизайн стиль 2025 год

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