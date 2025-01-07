Колір 2025 року, який має бути у кожному сучасному інтер’єрі

Жінка обирає меблі. Фото: Freepik

Фіолетовий колір впевнено стає фаворитом у дизайні інтер’єрів на 2025 рік. Декілька провідних компаній з виробництва фарб передбачають, що саме цей відтінок буде на піку популярності. Дизайнери вже активно використовують його в оздобленні, наголошуючи на його універсальності та можливості доповнити будь-який простір.

Про це повідомляє Martha Stewart.

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М'які й ніжні варіації фіолетового, які зараз у тренді, зовсім не схожі на кричущі неонові кольори з дитячих книжок. Вони більше нагадують витончені пурпурні відтінки, які легко вписуються як у класичний, так і сучасний інтер’єр. Відомий дизайнер Вільям Каллум зазначив, що фіолетовий може бути водночас і нейтральним, і розкішним, додаючи простору елегантності.

Меблі у фіолетовому кольорі. Фото: Freepik

Креативний директор BAS Stone Катібель Шаркі називає фіолетовий "новим нейтральним". Вона зазначила, що цей колір зустрічається всюди: у мармурових текстурах, оформленні шаф, декорі стін. Такий підхід дозволяє зробити фіолетовий ключовим елементом дизайну.

Довгий час цей відтінок був у тіні, асоціюючись із модою 70-х, але зараз він знову привертає увагу. Це пов’язано зі зміною вподобань — люди відходять від стандартних білих і бежевих тонів, шукаючи яскравіших і більш виразних рішень. Насичені пурпурні кольори додають інтер’єрам глибини та унікальності.

Фіолетовий диван. Фото: Freepik

Фіолетовий має чудовий вигляд у будь-якому контексті — як акцентний колір для стін чи стель, так і в деталях, наприклад, текстилі чи меблях. Він може створювати затишну, навіть трохи загадкову атмосферу, або ж, навпаки, підкреслювати свіжість і яскравість світлих просторів.

Дизайнери, компанії-виробники фарб і власники будинків уже зробили свій вибір. Фіолетовий — це про стиль, сміливість і універсальність. Незалежно від того, який саме відтінок ви оберете, цей колір точно зробить ваш інтер’єр унікальним.

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