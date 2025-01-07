Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мода arrow Трендовий колір у дизайні інтер'єрів 2025 — що обрати для себе arrow

Трендовий колір у дизайні інтер'єрів 2025 — що обрати для себе

7 січня 2025 19:46
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Колір 2025 року, який має бути у кожному сучасному інтер’єрі
Жінка обирає меблі. Фото: Freepik
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Фіолетовий колір впевнено стає фаворитом у дизайні інтер’єрів на 2025 рік. Декілька провідних компаній з виробництва фарб передбачають, що саме цей відтінок буде на піку популярності. Дизайнери вже активно використовують його в оздобленні, наголошуючи на його універсальності та можливості доповнити будь-який простір.

Про це повідомляє Martha Stewart.

Читайте також:

Чому фіолетовий колір в інтер'єрі набирає популярності

М'які й ніжні варіації фіолетового, які зараз у тренді, зовсім не схожі на кричущі неонові кольори з дитячих книжок. Вони більше нагадують витончені пурпурні відтінки, які легко вписуються як у класичний, так і сучасний інтер’єр. Відомий дизайнер Вільям Каллум зазначив, що фіолетовий може бути водночас і нейтральним, і розкішним, додаючи простору елегантності.

Фіолетивий має дуже затишний вигляд у інтер'єрі
Меблі у фіолетовому кольорі. Фото: Freepik

Креативний директор BAS Stone Катібель Шаркі називає фіолетовий "новим нейтральним". Вона зазначила, що цей колір зустрічається всюди: у мармурових текстурах, оформленні шаф, декорі стін. Такий підхід дозволяє зробити фіолетовий ключовим елементом дизайну.

Довгий час цей відтінок був у тіні, асоціюючись із модою 70-х, але зараз він знову привертає увагу. Це пов’язано зі зміною вподобань — люди відходять від стандартних білих і бежевих тонів, шукаючи яскравіших і більш виразних рішень. Насичені пурпурні кольори додають інтер’єрам глибини та унікальності.

Фіолетовий колір в дийзані може мати різні відтінки
Фіолетовий диван. Фото: Freepik

Фіолетовий має чудовий вигляд у будь-якому контексті — як акцентний колір для стін чи стель, так і в деталях, наприклад, текстилі чи меблях. Він може створювати затишну, навіть трохи загадкову атмосферу, або ж, навпаки, підкреслювати свіжість і яскравість світлих просторів.

Дизайнери, компанії-виробники фарб і власники будинків уже зробили свій вибір. Фіолетовий — це про стиль, сміливість і універсальність. Незалежно від того, який саме відтінок ви оберете, цей колір точно зробить ваш інтер’єр унікальним.

Раніше ми писали про те, які матеріалі для меблів будуть в моді цього року.

Також ми повідомляли, який матеріал в одязі набуде популярності у 2025 році.

мода тренди Дизайн стиль 2025 рік

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

20:11 Трамп назвав нові терміни припинення війни Росії проти Україні

20:09 Зеленський підписав закон щодо терористичних організацій — деталі

20:02 Трамп заявив, що Україна не може бути членом НАТО

20:00 Коли подружжя служить — хто має право на звільнення

19:42 Зеленський підписав закон про міжнародні перевезення автобусами

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

19:36 Країни Європи засудили дії Газпрому щодо ситуації в Придністров'ї

19:20 У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату в кафе — відео

19:11 В Україні хочуть скасувати Житловий кодекс — що може змінитися

19:06 Суми вражають — скільки платять очільникам держбанків в Україні

18:53 В Одесі судитимуть заступника голови облради — у чому підозрюють

06:40 Ціни на брухт у січні — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:20 Закриття ФОП в Україні — як підвищення податків впливає на бізнес

6 січня 2025

12:35 Ціни на золото у січні — скільки коштують дорогоцінні метали

5 січня 2025

06:38 Курс, тарифи та ціни на продукти — що чекає українців у 2025 році

4 січня 2025

06:00 Відключення по-новому та ріст тарифів — чого чекати у новому році

3 січня 2025
Ексклюзив

22:37 Скільки Україна проживе без допомоги США — прогноз економіста

19:42 Закінчення війни у 2025 році — у що вірять одесити

Ексклюзив

06:33 Зростання цін не зупинити — скільки коштуватиме долар у 2025 році

2 січня 2025

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

Text

19:43 Железняк назвав причини закриття ФОПів в Україні

Text

17:50 Трамп вже підготував мирну угоду — ефір Вечір.LIVE

Text

17:29 Лікар пояснив, кому загрожує новий вірус з Китаю

Text

16:43 У ЗСУ пояснили, чому росіяни пускають ракети одна до одної

Text

13:00 План Трампа та візит спецпредставника по Україні — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

12:04 Росіяни вдарили по автобусу в Херсоні — який стан потерпілих

Text

10:33 Економіст вказав чому в Україні буде криза з кадрами після війни

Text

08:00 Заява Зеленського про Курськ та реакція РФ — ефір Ранок.LIVE

6 січня 2025
Text

22:56 Це джокер — військовий прокоментував Курську операцію

Text

22:40 Військовий заявив, що у питанні мобілізації не вистачає держави

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

1 січня 2025

07:06 Вони небезпечні для телефона — які повідомлення краще видаляти

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

12:23 На Землі змінюється тривалість доби — що на це впливає

31 грудня 2024

14:55 Безплатний проїзд у маршрутках — кому доступна пільга у 2025 році

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році