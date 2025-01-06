Цвет глаз, ставший модным символом 2025 года

Девушка прикрывает глаза. Фото: Pixabay

Ученые решили узнать, есть ли какие-то закономерности в цветах глаз людей в разных частях света и какой цвет самый распространенный. И хотя казалось, что все достаточно просто, результаты удивили даже исследователей.

Новини.LIVE разобрался в этом детальнее.

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Когда-то у всех людей на планете были карие глаза. Это продолжалось до тех пор, пока примерно 6–10 тысяч лет назад не произошла генетическая мутация в гене OCA2. Эта мутация повлияла на выработку меланина в радужной оболочке глаза, что привело к появлению новых оттенков, таких как голубой, зеленый, янтарный и ореховый.

Какой фактор отвечает за цвет глаз

Ранее считалось, что несколько генов контролируют цвет глаз, но современные исследования доказали, что за это отвечают десятки генов. Несмотря на такую сложность, есть четкие закономерности.

Самыми распространенными до сих пор остаются карие глаза. В США, например, по результатам исследования 2014 года, карие глаза имеют 45% населения. Голубые глаза занимают второе место — их имеет 27% людей. За ними следуют ореховые — 18%, зеленые — 9%, а другие оттенки встречаются лишь у 1% населения.

Голубые глаза у ребенка. Фото: Pixabay

Кстати, насчет мифа об исчезновении голубых глаз из-за рецессивности гена — это лишь слухи. Рецессивный ген означает, что признак проявится только тогда, когда его передадут оба родителя. Однако у многих людей этот ген присутствует даже в скрытом виде, поэтому голубые глаза никуда не исчезнут.

Голубой цвет глаз уже много лет остается "модным" и очень популярным, хотя лидером по количеству все равно остаются карие.

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