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Трендовий колір очей, що привертає увагу 2025 року

6 січня 2025 10:23
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор
Колір очей, що став модним символом 2025 року
Дівчина прикриває очі. Фото: Pixabay
Юлія Печерська - Редактор
Юлія Печерська
Редактор

Вчені вирішили дізнатися, чи є якісь закономірності в кольорах очей людей у різних частинах світу та який колір найпоширеніший. І хоча здавалося, що все досить просто, результати здивували навіть дослідників.

Новини.LIVE розібрався в цьому детальніше.

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Колись у всіх людей на планеті були карі очі. Це тривало доти, поки приблизно 6–10 тисяч років тому не сталася генетична мутація в гені OCA2. Ця мутація вплинула на вироблення меланіну в райдужній оболонці ока, що призвело до появи нових відтінків, таких як блакитний, зелений, бурштиновий та горіховий.

Який фактор відповідає за колір очей

Раніше вважалося, що кілька генів контролюють колір очей, але сучасні дослідження довели, що за це відповідають десятки генів. Незважаючи на таку складність, є чіткі закономірності.

Найпоширенішими досі залишаються карі очі. У США, наприклад, за результатами дослідження 2014 року, карі очі має 45% населення. Блакитні очі посідають друге місце — їх має 27% людей. За ними йдуть горіхові — 18%, зелені — 9%, а інші відтінки зустрічаються лише у 1% населення.

Блакитні очі виділяють свої власників
Блакитні очі у дитини. Фото: Pixabay

До речі, щодо міфу про зникнення блакитних очей через рецесивність гена — це лише чутки. Рецесивний ген означає, що ознака проявиться тільки тоді, коли її передадуть обидва батьки. Однак у багатьох людей цей ген присутній навіть у прихованому вигляді, тому блакитні очі нікуди не зникнуть.

Блакитний колір очей уже багато років залишається "модним" і дуже популярним, хоча лідером за кількістю все одно залишаються карі. 

Раніше ми писали про те, які окуляри в моді весь рік.

Також ми повідомляли, які хобі для жінок будуть в моді 2025 року.

мода тренди очі стиль 2025 рік

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