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Трендовые оттенки волос, которые покорят 2025 год

7 января 2025 16:04
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор
Самые модные цвета волос, которые стоит попробовать в 2025 году
Женщина красит волосы. Фото: Freepik
Юлия Печерская - Редактор
Юлия Печерская
Редактор

Если новая стрижка не принесла того самого желаемого ощущения легкости, возможно, пора задуматься об обновлении цвета волос. Иногда именно окрашивание может подарить вам свежее дыхание перемен и зарядить энергией.

Новини.LIVE расскажет о нескольких трендовых идеях, которые точно привлекут ваше внимание.

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Бронзово-медовый

Этот оттенок ассоциируется с золотыми лучиками солнца и летним уютом. Бронзово-медовый балаяж — это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить волосам глубины и оживить цвет. Он гармонично подходит как для темных, так и для светлых волос, делая их более яркими и живыми.

Медовый балаяж лучше всего подходит темным волосам
Медовый балаяж. Фото из Istagram

Пралине

Пралине — это оттенок, напоминающий сладкую комбинацию орехов и золота. Он достигается благодаря тонким светлым золотистым прядям, переплетенным с насыщенным орехово-каштановым цветом. Больше всего подходит брюнеткам, добавляя образу блеска и свежести.

Пралине - универсальная покраска
Пралине. Фото из Istagram

Лакрица

Для поклонников глубоких, насыщенных цветов лакричный черный станет настоящим открытием. Это не просто черный, а цвет с эффектом блеска, который делает волосы роскошными и ухоженными.

Черные волосы стоит выбирать по типу волос
Черные волосы. Фото из Istagram

Кашемировый рыжий

Этот оттенок, который можно сравнить с цветом морковного пирога, сочетает в себе нотки корицы и насыщенного красного. Он выглядит ярко, но не слишком кричаще, поэтому подходит как для обладательниц теплого, так и холодного подтона кожи.

Если вы ищете что-то необычное, но в то же время элегантное, кашемировый рыжий — именно то, что нужно.

Яркий рыжий для тех, кто любит быть в центре событий
Яркий рыжий. Фото из Istagram

Ковбойская медь 

Этот цвет объединяет теплый коричневый, насыщенный рыжий и легкий красный оттенки. Благодаря такой многослойности он выглядит естественно, но с ноткой шика. Неудивительно, что многие знаменитости выбирают именно ковбойскую медь, ведь она добавляет яркости образу, оставаясь сдержанной и элегантной.

Рыжий цвет волос может быть разным
Рудой цвет волос. Фото из Istagram

Выбирая новый цвет волос, помните, что главное — это ваше ощущение комфорта и гармонии. Тренды могут меняться, но удовольствие от своего вида — это вне моды.

Ранее мы писали о том, какая новая стрижка будет пользоваться спросом в 2025 году.

Также мы сообщали, какие прически после 40 лет не стоит делать женщинам.

 

 

 

 

 

мода тренды волосы стиль 2025 год

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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