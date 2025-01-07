Самые модные цвета волос, которые стоит попробовать в 2025 году

Трендовые оттенки волос, которые покорят 2025 год
Если новая стрижка не принесла того самого желаемого ощущения легкости, возможно, пора задуматься об обновлении цвета волос. Иногда именно окрашивание может подарить вам свежее дыхание перемен и зарядить энергией.
Новини.LIVE расскажет о нескольких трендовых идеях, которые точно привлекут ваше внимание.
Как стоит покраситься в 2025 году
Бронзово-медовый
Этот оттенок ассоциируется с золотыми лучиками солнца и летним уютом. Бронзово-медовый балаяж — это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить волосам глубины и оживить цвет. Он гармонично подходит как для темных, так и для светлых волос, делая их более яркими и живыми.
Пралине
Пралине — это оттенок, напоминающий сладкую комбинацию орехов и золота. Он достигается благодаря тонким светлым золотистым прядям, переплетенным с насыщенным орехово-каштановым цветом. Больше всего подходит брюнеткам, добавляя образу блеска и свежести.
Лакрица
Для поклонников глубоких, насыщенных цветов лакричный черный станет настоящим открытием. Это не просто черный, а цвет с эффектом блеска, который делает волосы роскошными и ухоженными.
Кашемировый рыжий
Этот оттенок, который можно сравнить с цветом морковного пирога, сочетает в себе нотки корицы и насыщенного красного. Он выглядит ярко, но не слишком кричаще, поэтому подходит как для обладательниц теплого, так и холодного подтона кожи.
Если вы ищете что-то необычное, но в то же время элегантное, кашемировый рыжий — именно то, что нужно.
Ковбойская медь
Этот цвет объединяет теплый коричневый, насыщенный рыжий и легкий красный оттенки. Благодаря такой многослойности он выглядит естественно, но с ноткой шика. Неудивительно, что многие знаменитости выбирают именно ковбойскую медь, ведь она добавляет яркости образу, оставаясь сдержанной и элегантной.
Выбирая новый цвет волос, помните, что главное — это ваше ощущение комфорта и гармонии. Тренды могут меняться, но удовольствие от своего вида — это вне моды.
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